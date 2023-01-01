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Didem Soydan... İÇ ÇAMAŞIRSIZ POZUNU PAYLAŞTI!

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Didem Soydan... İÇ ÇAMAŞIRSIZ POZUNU PAYLAŞTI!

İddialı pozlarıyla sık sık adından söz ettiren model Didem Soydan, sosyal medya hesabından transparan elbisesiyle verdiği bir fotoğrafını yayınladı. Soydan'ın içine hiçbir şey giymemesi de dikkatlerden kaçmadı.

Geçtiğimiz günlerde oyuncu Burak Deniz ile uzun süreli ilişkisini noktalayan Didem Soydan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Ünlü isim, son olarak cüretkar bir pozunu yayınladı.

İÇ ÇAMAŞIRSIZ POZUNU PAYLAŞTI

Instagram'da 743 bin takipçisi bulunan Didem Soydan, stüdyoda transparan elbisesiyle verdiği pozunu yayınladı.

Fiziğiyle her daim adından söz ettiren ünlü ismin transparan elbisesinin altına herhangi bir iç çamaşırı giymemesi de dikkatlerden kaçmadı.

Soydan'ın paylaşımına sessiz kalamayan yakın arkadaşı Cem Adrian ise "Didem Hanım DM" yorumunu yaparken Gonca Vuslateri de "İşte sekülerizm" dedi.

İçine hiç bir şey giymedi! Transparan elbisesiyle poz veren Didem Soydan, ağızları açık bıraktı

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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