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Didem Soydan ayrılık iddialarıyla ilgili sessizliğini bozdu

Magazin Haberleri

Ünlü manken Didem Soydan, sevgilisi Burak Deniz ile ayrılık haberlerini yalanladı. Güzel manken "Her şey yolunda ayrılmadık. Tamamen izleyici kitlesinin uydurduğu bir yalan" dedi.

Burak Deniz'in bir buçuk yıldır birlikte olduğu manken Didem Soydan'dan ayrılıp "Şahmaran" dizisinde birlikte rol aldığı Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Ünlü manken iddialara son noktayı koydu.

"HER ŞEY YOLUNDA"

Ünlü manken Didem Soydan geçtiğimiz günlerde Beşiktaş Akaretler'de ünlü bir restoranda akşam yemeği yedikten sonra görüntülendi. Burak Deniz'le ayrılık haberlerini cevaplayan Didem Soydan "Her şey yolunda ayrılmadık. Aramızda hiç bir sorun yok, olmadı" dedi.

Didem Soydan ayrılık iddialarıyla ilgili sessizliğini bozdu

"İZLEYİCİNİN UYDURDUĞU BİR YALAN"

Güzel manken iddialarla ilgili "Tamamen izleyici kitlesinin uydurduğu bir yalan" diyerek yoluna devam etti.

Didem Soydan ayrılık iddialarıyla ilgili sessizliğini bozdu

Didem Soydan ayrılık iddialarıyla ilgili sessizliğini bozdu

Didem Soydan ayrılık iddialarıyla ilgili sessizliğini bozdu

Didem Soydan ayrılık iddialarıyla ilgili sessizliğini bozdu

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

Didem Soydan Burak Deniz Beşiktaş Magazin Haberler

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