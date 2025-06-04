Derya Uluğ sahneye uçarak geldi, 9 kilo ağırlığındaki elbisesiyle şaşırttı

Derya Uluğ sahneye uçarak geldi, 9 kilo ağırlığındaki elbisesiyle şaşırttı
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Derya Uluğ sahneye uçarak geldi, 9 kilo ağırlığındaki elbisesiyle şaşırttı
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Türk pop müziğinin sevilen ismi Derya Uluğ, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konserine iplerle sahneye inerek başladı. 9 kilo olduğu iddia edilen taş ve inci işlemeli elbisesiyle dikkat çeken Uluğ, hem şarkıları hem de sahne şovuyla izleyicileri etkiledi. Gösterişli tarzı sosyal medyada gündem oldu.

Sahneye uçarak gelen Derya Uluğ, sadece şarkılarıyla değil, 9 kilo olduğu iddia edilen taş ve inci işlemeli elbisesiyle de geceye damga vurdu. Gösterişli tarzı sosyal medyada gündem oldu. Türk pop müziğinin sevilen ismi Derya Uluğ, konserlerinde tercih ettiği cesur sahne kostümleriyle sık sık gündeme geliyor. Önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alan Uluğ, hem şarkılarıyla hem de sahne şovuyla izleyenleri büyüledi.

Derya Uluğ sahneye uçarak geldi, 9 kilo ağırlığındaki elbisesiyle şaşırttı

Konserin açılış anında tavandan iplerle aşağıya doğru süzülerek sahneye iniş yapan ünlü şarkıcı, adeta "sahneye uçarak geldi." Bu çarpıcı giriş, seyircilerden büyük alkış alırken sosyal medyada da geniş yankı buldu.

Derya Uluğ sahneye uçarak geldi, 9 kilo ağırlığındaki elbisesiyle şaşırttı

Konser boyunca sadece şarkılarıyla değil, sahne kostümüyle de ilgi odağı olan Derya Uluğ, gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Cesur ve göz alıcı tarzıyla dikkat çeken başarılı sanatçı, sahnedeki enerjisi ve güçlü sesi kadar giyimiyle de ilgi odağı oldu. Uluğ, bu kez ışıltılı bir elbise tercihiyle hayranlarını büyüledi. Konserde göz kamaştıran bir görünüm sergileyen şarkıcı, tamamı iri taş ve inci işlemelerle kaplı, yüksek yakalı ve kısa formlu mini bir elbise giydi. Omuzlardan etek ucuna kadar uzanan püskül detaylarıyla hareket kazanan tasarım,ve modern çizgileri başarılı şekilde bir araya getirdi. Uluğ, yüksek platform ayakkabılarıyla da iddialı görünümünü tamamladı.

Derya Uluğ sahneye uçarak geldi, 9 kilo ağırlığındaki elbisesiyle şaşırttı

Gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Uluğ'un elbisesi, sosyal medyada da gündem oldu. Kullanıcılar tasarımı kadar ağırlığıyla da dikkat çeken elbise hakkında yorum yağdırırken, bazı iddialara göre kıyafetin yaklaşık 9 kilo olduğu öne sürüldü. Sahnede bu kadar ağır bir kostümle rahatça performans sergileyen sanatçıya takipçileri "Hem güçlü ses hem güçlü duruş" yorumlarıyla destek verdi.

      HARBİYE'DE UNUTULMAZ GECE

      Konser boyunca yüksek platform ayakkabılarıyla sahne performansını tamamlayan başarılı sanatçı, seslendirdiği şarkılarla izleyicilere adeta müzik ziyafeti sundu. Uluğ'un güçlü sesi ve etkileyici sahne şovu, konseri izleyenleri büyülerken, Harbiye Açıkhava'daki bu özel gece hafızalara kazındı.

      Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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