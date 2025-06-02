Podyumda cesur yırtmaç! Frikik iddialarına Pınar Altuğ'dan açıklama

Podyumda cesur yırtmaç! Frikik iddialarına Pınar Altuğ'dan açıklama
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Podyumda cesur yırtmaç! Frikik iddialarına Pınar Altuğ'dan açıklama
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50 yaşına rağmen fit görünümüyle dikkat çeken Pınar Altuğ, podyumda tercih ettiği derin yırtmaçlı kıyafetiyle gündem oldu. Sosyal medyada gelen eleştiriler üzerine, "Yırtmacım derin, dolayısıyla adım atınca etek açılıyor. İçinde de ona göre bir iç vardı" diyerek tartışmalara nokta koydu. Yıllara meydan okuyan fiziğiyle genç kızlara adeta taş çıkardı.

Oyunculuğu kadar özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Pınar Altuğ, geçtiğimiz aylarda 50 yaşına girmesine rağmen formda görüntüsüyle dikkat çekiyor. Eşi Yağmur Atacan ve kızı Su Atacan'la yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada ilgi gören Altuğ, bu kez podyumda verdiği pozlarla konuşuldu.

Derin yırtmaç gündem oldu, Pınar Altuğ iç çamaşırı açıklamasıyla gündeme geldi

Bir defilede podyuma çıkan Pınar Altuğ'un o anlarını eşi Yağmur Atacan sosyal medya hesabından paylaştı. Ancak Altuğ'un tercih ettiği kıyafet kısa sürede sosyal medyada tartışma konusu oldu. Derin bacak yırtmacı nedeniyle yürüyüş esnasında iç çamaşırının görünmesi kullanıcıların dikkatinden kaçmadı.

Derin yırtmaç gündem oldu, Pınar Altuğ iç çamaşırı açıklamasıyla gündeme geldi

Bazı takipçilerin "frikik" yorumlarına Altuğ'dan yanıt gecikmedi. Bir kullanıcının yorumuna cevap veren ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı, "Yırtmacım derin, dolayısıyla adım atınca etek açılıyor. İçinde de ona göre bir iç vardı." Tarzı ve açıklamalarıyla gündeme oturan Pınar Altuğ, yine sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başardı. Altuğ, yıllara rağmen koruduğu formda vücudu ve güzelliğiyle genç kızlara adeta taş çıkardı.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıÖmer Tokgöz:

yahu sizene bizene memleketin derdi bumu haber konusu olmuş ne giyerse giysin

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