Derin dekoltesi olay oldu! 'Eski Zara nerede?' yorumları yapılıyor

Şarkıcı Zara, son dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer almaya devam ediyor. 49 yaşındaki sanatçı, hem hızlı kilo kaybı hem de değişen sahne tarzıyla sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

"KAS KAYBETMEDEN YAĞ YAKTIM"

Zara, geçtiğimiz aylarda uyguladığı diyet programını detaylarıyla paylaşmış; zayıflama sürecinde herhangi bir iğne kullanmadığını, uzman kontrolünde günde tek öğün, protein ve sebze ağırlıklı beslendiğini söylemişti. Ünlü şarkıcı, "Kas kaybetmeden yağ yaktım" ifadeleriyle dikkat çekmişti.

"ESKİ ZARA NEREDE?" TARTIŞMASI

Zara'nın 3 ayda 16 kilo vermesinin ardından sahne kostümlerinde de büyük değişim yaşandı. Sanatçının son konserinde tercih ettiği derin dekolteli kıyafet, sosyal medyada binlerce yorum aldı.

Kullanıcıların bir kısmı Zara'nın yeni görünümünü överken, bazıları ise şu eleştirileri yöneltti:

Eski Zara nerede?

Eski halinden eser yok.

Bu kadar açılmak gerekiyor muydu?

Söz konusu fotoğraflar kısa sürede gündemin üst sıralarına yerleşti.

İşte büyük yankı uyandıran o pozlar;