Depremde kızını kaybeden Orhan Aydın'ın yürek sızlatan paylaşım: Babalarından önce ölmemeli çocuklar

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 e 7.6 şiddetindeki depremler 10 ilimizde ağır yıkımlara neden oldu. Usta tiyatrocu Orhan Aydın'ın kızı Eylem Şafak Aydın da annesiyle birlikte cenaze için gittiği Hatay'da yakalandı. Günlerce enkaz altında kalan Aydın, yaşamını yitirdi.

"BABALARINDAN ÖNCE ÖLMEMELİ ÇOCUKLAR"

Depremin 6. gününde kızının ölümüyle yıkılan Orhan Aydın, evladının cenazesini teslim alarak özel aracıyla Muğla'ya götürüp defnetti. Orhan Aydın, kızının vefatından beş gün sonra yürek yakan bir paylaşım yaptı. Twitter hesabından yaşadığı acıyı paylaşan Aydın, "Babalarından önce ölmemeli çocuklar" ifadelerini kullandı.

3 önce de bir paylaşım yapan Orhan Aydın, kızının fotoğrafını paylaşarak "Kalbimde cam kırıkları var" demişti.