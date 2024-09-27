Deniz Akkaya, vefat eden babasıyla ilgili sitem dolu mesaj yayınladı

Kızıyla yaşadığı sorunlarla gündemden düşmeyen Deniz Akkaya dün babası Muzaffer Akkaya'nın vefat haberini duyurdu. Babasının ölümünü sosyal medyadan paylaşan Akkaya sitem dolu mesaj yayınladı.

"KIZIN DEĞİL RAKİBİN OLARAK BAKMAYA BAŞLADIN"

Babasıyla arasının açık olduğu bilinen ünlü isim, paylaşımında "Yakışıklılar yakışıklısı babam... Kalabalık ailesinde bir tek okumayı becerebilmiş , üst düzey bürokrat olmuş, işini hepimizden çok sevmiş olan babam. İşine olan aşkından ismimi Deniz koydun, ablamın ismini kaptanların kılavuzu bir yıldızın ismini koydun. Kendi ailenin en büyüğü, kaptanı, tek starı oldun. Sonra emekli oldun, sen içine kapandıkça kızın Türkiye'de kitleleri etkileyen başarılı bir genç kadına dönüştü. Maalesef o günden beri yıldızımız seninle hiç barışmadı. Sen artık bana kızın gibi değil rakibin olarak bakmaya başladın. Kazandığımız onca başarı bir yana, kız çocukları sadece babadan takdir görmek ister. Seninle son yemeğe gittiğimiz gün, senelerdir gittiğin balıkçıda, sahibinin önce bana selam verip tokalaşması nedeniyle yemek yemeden kalktık" sözlerini kullandı.

"REKABETİMİZİN DEVAM ETTİĞİNİ SANA HATIRLATMAK İSTİYORUM"

Babasının kendini çok üzdüğünü ve aralarında baba- kız ilişkisinin olmadığı paylaşarak "Sevgili babacığım, beni son senelerde çok üzdün. Üzdün, kırdın ama ben kırıldığım yerden ikinci doğumumu yaşıyorum. Bu hayatta baba kız olduk, bir başka hayatta çok isterim adil şartlarda rakip olmayı. Sevgisini gösteremeyen ama çok başarılı bir babanın kızı olarak, bundan sonra bayrağı senden devraldığımı ve şu ana kadar yaptıklarımın yapacaklarımın teminatı olarak gösteriyor ve yukarıdan bana bakarken hala rekabetimizin devam ettiğini sana hatırlatmak istiyorum. Nurlar içinde uyu… Umarım huzur bulursun annemin yanında" notunu düştü.

BABA MUZAFFER AKKAYA TORUNUNUN VELAYETİNİ ALMAK İSTEMİŞTİ

Deniz Akkaya, 16 yaşındaki kızı A.Ö.'nün kendisine saldırıp balkona kilitlediğini ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın müdahalesiyle kızının koruma altına alındığını duyurmuştu. Akkaya, kızıyla yaşadığı sorunların ardından babasının kızı almak istediğini öğrendiğini ancak buna izin vermeyeceğini belirtmişti.

"BABAM NARSİST KİŞİLİK BOZUKLUĞUNUN SON BOYUTUNDA BİRİ"

Yaşanan gelişmelerin ardından, Akkaya, babasının kızının velayetini almak için harekete geçtiğini belirterek, "Babam beni hapse attıracağını söyledi," dedi. Akkaya, aile içinde yaşanan sorunların kendisini çok etkilediğini ifade ederken, "Aslında ben bu hikayeyi daha sonra anlatacaktım. Anlattıklarımla babamın ölümüne sebep olmak istemiyorum demiştim. Ki babam ölümsüzlüğün sırrını bulmuş gibi yaşayan bir adamdır. Benim annemle babam hiç ayrılmadı. Ama bir aşk hikayesi değildi. Annemin erken ölüşünde de bu hikaye başrol oynuyor. Babam eski bir bürokrat. Müthiş egolu, narsistik kişilik bozukluğunun son boyutunda biri. Bu tip insanlar kimseyi beğenmez, herkesi aşağılar. Babam günde 20 saat televizyon seyredip dışarı çıkmıyor, kimseyi beğenmiyor. Ve hayatta en beğenmediği kişi hep bendim. Bana bir gün böyle ateş edeceğini hiç düşünmedim. Çocuğumun onun yanına gitmemesi gerektiğini çok iyi biliyor. Sen torununa zarar vermek için böyle bir hamle yaptıysan, ben kendimi korumak zorundayım." açıklamasında bulunmuştu