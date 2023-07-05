Demi Moore, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü'nü bikinili fotoğraf paylaşarak kutladı

60 yaşındaki Demi Moore, 4 Temmuz Bağımsızlık günü için paylaştığı bikinili fotoğraflarda 40 yaşından küçük göründü.

Hollywood'un ünlü yıldızı, 4 Temmuz Salı günü, 4.6 milyon Instagram takipçisiyle yeni fotoğraflar paylaştı. Moore, Idaho'daki sakin evinin dışında, nehir kenarında keyifli zaman geçiriyordu.

Son olarak Paris'te görülen ünlü oyuncu, mavi desenli bir bikini giyerek fit vücudunu sergiledi. Gözlük takan Moore, makyajı hafif tutmuştu ve yanında Pilaf adlı çok küçük köpeği vardı. Bu köpek o kadar popüler oldu ki, kendi Instagram hesabı 10.000'den fazla takipçiye sahip.

Ghost filminin aktrisi, Instagram takipçilerine Bağımsızlık Günü'nü kutladı ve not olarak, "Güneş koruyucunuzu unutmayın" ifadesini kullandı.

Bu paylaşımına büyük kızı Rumer Willis'den beğeni aldı.

Stilisti Brad Goreski ise 'SPF = Special Pilaf Friend.' (SPF = Özel Pilaf Arkadaşı) yorumunu yaptı.

Moore, altın yüzükler ve ortasında bir kalp olan mavi bir kolye ekledi. Moore'un bir yıldır yanından ayırmadığı Pilaf, fotoğrafların en az birinde uyuyor gibi görünüyordu.

Demi, Andie Swim adlı bir markanın ortaklarından olduğu için mayo giymeyi alışkanlık haline getirdi. Bu marka, mayo ve plaj giysileri üretiyor ve sitesinde, "Alışverişi kolaylaştırmak için Andie'yi oluşturduk. Stil sahibi temel parçalar, modern yaşama yönelik olarak tasarlandı" ifadelerine yer veriyor.

Moore, 2021'de bu markanın mayolarını giydi ve üç kızıyla birlikte özel bir reklamda yer aldı. Moore'un Rumer, Scout ve Tallulah adında üç kızı var.