Demet Özdemir, Yunan sevgilisiyle ilk pozunu paylaştı

Oğuzhan Koç'tan boşandıktan sonra Yunan DJ Sergio ile aşk yaşamaya başlayan Demet Özdemir sevgilisiyle ilk pozunu paylaştı.

Bir süredir aşk yaşadığı konuşulan Demet Özdemir ve Yunan DJ Sergio'dan ilk kare geldi. Güzel oyuncu sevgilisiyle ilk pozunu yayınladı.

MUTLULUĞU BİR YIL SÜRDÜ

Geçtiğimiz sene ağustos ayında Oğuzhan Koç ile nikah masasına oturan Demet Özdemir'in mutluluğu kısa sürdü. Evliliklerinde sorun yaşayan ikili, geçtiğimiz Mayıs ayında tek celsede boşandı.

YUNAN DJ İLE YAKINLAŞTI

Ayrılığın ardından Yunanistan'a tatile giden Demet Özdemir, gönlünü Yunan DJ Sergio'ya kaptırdı. Güzel Mikonos'ta tatil yapan Demet Özdemir, katıldığı bir partide Yunan DJ Sergio ile yakınlaştı.

İLK POZ GELDİ

Sevgilisiyle şimdilerde Yunanistan'ın tadını çıkartan oyuncudan aşka dair ilk paylaşım geldi. Güzel oyuncu Yunan DJ Sergio ve arkadaşlarının da olduğu kareyi paylaştı.