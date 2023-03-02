Demet Özdemir, ilk bölümü yayınlanan Adım Farah'taki performansıyla alkış topladı

Yapımını O3 Medya'nın, yapımcılığını ise Saner Ayar'ın üstlendiği Adım Farah dizisi, dün akşam ilk bölümüyle FOX TV'de ekrana geldi. Başrollerini Demet Özdemir, Engin Akyürek, Fırat Tanış¸, Senan Kara, Lale Başar, Oktay Çubuk, Mustafa Avkıran ve Ali Sürmeli gibi birbirinden güçlü isimlerin paylaştığı dizi, ilk bölümüyle sosyal medyada gündem oldu.

DEMET ÖZDEMİR OYUNCULUĞUYLA ALKIŞ TOPLADI

İran'dan kaçarak Türkiye'ye sığınan Farah'ı oynayan Demet Özdemir, performansıyla izleyicilerden tam not aldı. Rolü için aylar öncesinden hazırlanmaya başlayan başarılı oyuncu, Farsça konuştuğu sahnelerde zorlanmamak için dil eğitimi almıştı.

ADIM FARAH DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

İran'dan kaçıp, hamile olduğunu öğrenmesiyle İstanbul'da kalmak zorunda kalan Farah; asıl mesleği olan cerrahlık yerine temizlik işçisi olarak çalışmaya başlar. Doğuştan balon hastalığı olarak bilinen PİY rahatsızlığına sahip olan oğlu Kerimşah'a hem annelik hem de doktorluk yapmayı başaran Farah'ın; oğlu ve onun tedavisi için yapamayacağı şey yoktur.

Bir gece, temizlik yaptığı bir mekanda, istemeden şahit olduğu trajik olay vesilesi ile Tahir Lekesiz ile karşı karşıya gelir. Tahir; yasadışı işlerle uğraşan bir aile şirketinin tepe elemanlarından biridir ve hayatını kurtarmış, küçük yaşta onu yanına alıp yetiştirmiş patronuna sadakatle bağlı bir adamdır. Fakat o gece kendini ilk defa beklemediği bir durumda bulur.

Bir gece, temizlik yaptığı bir mekanda, istemeden şahit olduğu trajik olay vesilesi ile Tahir Lekesiz ile karşı karşıya gelir. Tahir; yasadışı işlerle uğraşan bir aile şirketinin tepe elemanlarından biridir ve hayatını kurtarmış, küçük yaşta onu yanına alıp yetiştirmiş patronuna sadakatle bağlı bir adamdır. Fakat o gece kendini ilk defa beklemediği bir durumda bulur. Farah susmak ya da adaleti sağlamak için konuşmak arasında bocalarken, Tahir ise hayatında ilk defa masum bir kadın ve çocuğun kaderiyle ilgili karar vermek zorundadır.