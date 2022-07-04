Demet Akalın, Survivor şampiyonunu daha önceden bildiğini ima etti: Sonucu belki fısıldanmıştır

Açıklamaları ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Demet Akalın, sürekli sıkı bir Survivor hayranı olduğunu dile getiriyor. Yarışmayı en başından beri takip eden Akalın, desteklediği Nagihan'ın elenerek final kalmamasının ardından Acun Ilıcalı'ya sitem etti. Akalın, son paylaşımıyla da adından söz ettirdi.

ACUN ILICALI'YA TEPKİ GÖSTERDİ

Desteklediği yarışmacıların iyi bir performans sergilemesine rağmen elenmesini eleştiren şarkıcı, sosyal medyadan yapılan bir paylaşıma yanıt verirken Acun Ilıcalı'yı hedef aldı. Ilıcalı'nın kendi kafasına birinci seçtiğini ima eden Akalın, "Yahu adam kafaya koymuş, kılıfı uydurmuş. Olan kafa bacak dikiş içinde emekler çöp bir yarışma… Yazık, günah" ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONU BİLDİĞİNİ İMA ETTİ

Demet Akalın, bu paylaşımının ardından en başından beri desteklediği Nagihan'ın fotoğrafına yorum yaparak "Allah'ına kurban. Gururumuzsun sen ve senin gibi gerçek yarışmacılar" dedi. Akalın, yorumuna cevap vererek "Son gün Adem'i desteklediğini söyleseydin" diyen takipçisine de "Sonucu belki fısıldanmıştır" diyerek şampiyonu önceden bildiğini ima etti.