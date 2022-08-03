Demet Akalın'ın başından aşağı içki döktüğü garson konuştu: Gurur duydum - Haberler

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Demet Akalın'ın başından aşağı içki döktüğü garson konuştu: Gurur duydum

Ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın başından aşağı içki döktüğü garson suskunluğunu bozdu. Akalın ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan garson, "Solistimiz ile 2018 yılından bu yana çalışıp, birçok yeni proje ve sahnede de birlikte olmaktan onur ve gurur duyacağımızı belirtmek isterim. Bu durum tamamen espri amaçlıdır" ifadelerine yer verdi.

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Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da sahneye çıkan Demet Akalın, sipariş ettiği içkinin tadını elma suyuna benzetince garsonun başından aşağı dökmüştü. Ünlü şarkıcının bu hareketi sosyal medyada büyük tepki çekti.

Tepkilerden sonra açıklama yapan Akalın, "O gecede personel şefinin kendisi 'dök dök' diye ısrar ediyor. Gelen gurbetçi müşteriler de şampanyaları zaten garsonların kafasından dökülmesi için gönderiyor. 10 senedir dökülüyor şampanyalar bu şekilde, şimdi mi battı?" ifadelerini kullandı.

Demet Akalın'ın başından aşağı içki döktüğü garson konuştu: Gurur duydum

Akalın'ın açıklaması sonrası gözlerin çevrildiği garson da suskunluğunu bozdu. Demet Akalın'la çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınlayan garson, durumdan memnun olduğunu belirterek "Solistimiz ile 2018 yılından bu yana çalışıp birçok yeni proje ve sahnede de birlikte olmaktan onur ve gurur duyacağımızı belirtmek isterim. Bu durum tamamen espri amaçlıdır. Yıllardır plaj konserlerinde yaptığımız bu şampanya olayı aşağılık bir durum içeren bir şey barındırmamaktadır" dedi.

Demet Akalın'ın başından aşağı içki döktüğü garson konuştu: Gurur duydum

Sahne aldığı mekanda getirilen şampanyayı beğenmeyen Demet Akalın, "Resmen elma suyu vermişsiniz" diyerek elindeki içkiyi garsonun başından aşağı döktü. Görüntülerin kısa sürede sosyal medyada gündem olmasının ardından açıklama yapan şarkıcı, "Ben şampanya paralarını diğer solistler gibi cebe değil, çalışanlara bırakıyorum. O gecede personel şefinin kendisi dök, dök diye ısrar ediyor. Gelen gurbetçi müşterilerde şampanyaları zaten, garsonların kafasından dökülmesi için gönderiyor. 10 senedir dökülüyor şampanyalar bu şekilde, şimdi mi battı birilerine? Aman zaten takmıyorum artık böyle şeyleri" dedi.

Demet Akalın'ın başından aşağı içki döktüğü garson konuştu: Gurur duydum

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Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Magazin

Demet Akalın Magazin Haberler

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Yorumlar (10)

Karaoğlan:

Senin insanlık gururuna tüküreyim. Para için resmen satılıyorsunuz.

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Hamit Gündoğdu:

Garson açık şöyle kafandan aşağı dökülen şampanya mı? Yoksa çay mıydı?

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Omurilik Sarmsağı :

Alkolik eğlenceleri böyle oluyor demek ki

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