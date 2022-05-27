Demans tedavisi gören Pakize Suda öldü mü? Yeğeni söylentilere son noktayı koydu - Haberler

Demans tedavisi gören Pakize Suda öldü mü? Yeğeni söylentilere son noktayı koydu
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Uzun bir süredir demans hastalığıyla mücadele eden oyuncu Pakize Suda'nın öldüğü iddia edilmişti. Çıkan haberler sonrası Suda'nın yeğeni, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, teyzesinin tedavisinin devam ettiğini söyleyerek iddiaları yalanladı.
"Feride", Ayrılık Acısı" ve "Hayat Bilgisi" yapımlarla adından söz ettiren oyuncu Pakize Suda, uzun süredir demans hastalığı ile mücadele ediyordu. 70 yaşındaki oyuncunun hayatını kaybettiği iddiası ortalığı karıştırdı.
Emel Sayın, şarkıcı Yeliz sosyal medya hesaplarından Suda'nın ölüm haberini paylaşıp üzüntülerini dile getirdiler. Ancak ünlü oyuncunu öldüğü bilgisi asılsız çıktı.
Pakize Suda'nın yeğeni Dilara Elagözlü sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Elagözlü, "İstemeyerek gelen telefonlar üzerine bir açıklama yapıyorum. Teyzem Pakize Suda'nın öldüğüne dair yalan yanlış haberler çıkıyor. Böyle bir durum yok. Kendisi gayet sağlıklı bir durumda tedavi süreci devam ediyor. Bilgilerinize" notunu paylaştı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde özel bir bakımevinde tedavisini sürdüren Pakize Suda'nın hastalığı nedeniyle artık hiç kimseyi tanıyamadığı açıklanmıştı.