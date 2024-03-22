Demans ile mücadele eden oyuncu Bruce Willis'in karısı Emma Heming,15.evlilik yıldönümlerini duygusal bir fotoğrafla paylaşarak kutladı

Bruce Willis'in eşi model Emma Heming Instagram'da 15. evlilik yıldönümlerinitatlı bir fotoğrafla paylaştı.

Fotoğrafta, 45 yaşındaki Emma kameraya gülümserken, film yıldızı Bruce kendisini öpmekiçin eğiliyor.

Emma, fotoğrafın altına uzun bir açıklama yazdı ve kocasının demansla olan mücadelesinedeğindi.

"Bugün evlilik yıldönümümüzün 15. yılı! Ve bugün, bir seçim yapabilirim. Keder içinde kıvranabilir ya da onu kutlayabilirim. Buna 'dikkate değer bir bakış' diyorum. Bildiğim birçok şeyin kutlanacak çok şey olduğudur," dedi.

Pulp Fiction yıldızıyla olan ilişkisini anlatırken, Emma, "Birliğimiz ve bağımız muhtemelen daha da güçlü. İki parlak, eğlenceli ve sağlıklı kızımız var. Karşılıklı saygı ve hayranlık üzerine kurulu bir aile birliğimiz var.

"Ve basitçe, evlendiğim adamı seviyor ve tapıyorum. Sahip olduğumuz ve yaratmaya devam ettiğimiz şeyden çok gurur duyuyorum. Dolayısıyla,mutlu kristal yıldönümü!" şeklinde ifade etti.

Yorumlar bölümünde bir hayran, "Mutlu Yıldönümü! Aşkın bir iyileştirici olarak kalmasına izin vermeye devam edin," dileğinde bulundu.

Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, "Pozitifliğiniz ve şükranınız ilham verici. Size her ikinize de mutlu yıldönümü," şeklinde yazdı.

Şubat 2023'te, Bruce'un ön temporal demans teşhisi kondu, bu da 60 yaşın altındaki insanlarda en yaygın demans türüdür.