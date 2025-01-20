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Deha'da şok ayrılık! Ahsen Eroğlu'na veda ettiler

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Ekranların sevilen dizisi Deha'da başrol oyuncusu Ahsen Eroğlu'nun ayrılığı seyirciyi üzdü. Eroğlu'nun ayrılığı sonrası rol arkadaşlarından veda paylaşımları geldi.

Deha dizisinin Esme'si Ahsen Eroğlu son bölümde diziden ayrıldı. Ahsen Eroğlu'nun rol arkadaşları ise ünlü oyuncuya sosyal medyadan veda etti.

Aras Bulut İynemli, Ahsen Eroğlu ve Melis Sezen'in başrollerinde yer aldığı Deha'da seyirciyi üzen bir ayrılık yaşandı. Esme karakteriyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Ahsen Eroğlu, diziye veda etti. Sezen Aksu'nun 'Biliyorsun' şarkısıyla çekilen ayrılık sahnesi izleyiciyi duygulandırdı.

"CANIM BENİM"

Deha dizisi sosyal medyada gündem olurken, Eroğlu için Aras Bulut İynemli başta olmak üzere birçok ekip arkadaşı veda paylaşımlarında bulundu. "Canım benim" notuyla rol arkadaşını paylaşan İynemli'nin bu hareketi dizinin hayranlarının takdirini topladı.

Deha'da şok ayrılık: Rol arkadaşları Ahsen Eroğlu'nu uğurladı

Deha'da şok ayrılık: Rol arkadaşları Ahsen Eroğlu'nu uğurladı

Deha'da şok ayrılık: Rol arkadaşları Ahsen Eroğlu'nu uğurladı

Deha'da şok ayrılık: Rol arkadaşları Ahsen Eroğlu'nu uğurladı

Deha'da şok ayrılık! Ahsen Eroğlu'na veda ettiler
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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