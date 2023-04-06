Defne Samyeli'nin kızı sevgilisinden şiddet mi gördü! Deren Talu'dan jet yalanlama geldi

Defne Samyeli ve Eren Talu'nun büyük kızı Deren Talu, uzun süredir sosyetik isim Baran Tınaz ile aşk yaşıyor. Sık sık romantik pozlarıyla dikkat çeken ikilinin, şiddet iddiasıyla ayrıldığı ileri sürüldü.

"DARP İDDİALARI KESİNLİKLE YALANDIR"

Söylemezsem Olmaz'da yer alan habere göre, bir reklam filmi için teklif alan Deren Talu, sevgilisinin onayı olmadan kabul etti. İkili daha sonra arabada tartıştığı ve Tınaz'ın Talu'ya şiddet uyguladığı ileri sürüldü. Çıkan şiddet iddiasına Deren Talu'dan cevap gecikmedi. Instagram hesabından şiddet iddiasıyla ilgili açıklama yapan Deren Talu, "05.04.2023 tarihinde Beyaz TV kanalında yayınlanan Söylemezsem Olmaz adlı programda Baran Tınaz tarafından darp edildiğim ve bu nedenle ayrıldığımız iddiaları tamamen gerçek dışıdır. Beraberliğimizi artık arkadaşlık boyutuna taşımak, saygı ve sevgi çerçevesinde beraberce aldığımız ortak bir karardır. Darp iddiaları kesinlikle yalandır. Bir kadın olarak bırakın şahsıma, hiçbir kadına fiziksel, sözel, duygusal şiddeti tolere etmem söz konusu bile değilken, üç yılımı saygı ve sevgiyle geçirdiğim bir kişinin adının şiddet iddialarına karışmasını üzüntüyle karşılıyorum. Yasal haklarım saklı kalmak kaydıyla, bu gerçek dışı iddiaları ekrana taşıyan programcıların sahip olduklarını bildiğim sorumluluk ve görev bilinciyle bir an önce gerekli düzeltmeyi yapmalarını bekliyorum" dedi.