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Defne Samyeli'nin klibinde elleriyle çikolata yemesi sosyal medyayı salladı

Magazin Haberleri

Son zamanlarda adından sıkça söz ettiren eski haber sunucusu Defne Samyeli, önce oyunculuğa merak salmıştı. Şimdi ise şarkıcılık yapan Samyeli ilk şarkısı Abidin'i çıkardı. Klipte Samyeli'nin elleriyle çikolata yemesi sosyal medyayı salladı.

Paylaşımları ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Defne Samyeli, bu kez de ilk şarkısı Abidin'e çektiği kliple adından söz ettirdi. 50 yaşındaki ünlü isim klibinde cesur sahnelere imza attı. Ancak klibin en bomba yeri Samyeli'nin elleriyle çikolata yediği anlar oldu.

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Deyim yerindeyse avuç avuç çikolata yiyen Samyeli'nin klibine yorum yağdı. Kimileri, klibinde elleriyle çikolata yemesini eleştirirken, kimisi de Samyeli'nin cesur sahnelerinin olduğu klibi çok beğendi.

İşte klipten görüntüler;

Defne Samyeli'nin klibinde elleriyle çikolata yemesi sosyal medyayı salladı

Defne Samyeli'nin klibinde elleriyle çikolata yemesi sosyal medyayı salladı

Defne Samyeli'nin çıkardığı klibinde elleriyle çikolata yemesi çok konuşuldu

Defne Samyeli'nin çıkardığı klibinde elleriyle çikolata yemesi çok konuşuldu

Defne Samyeli'nin çıkardığı klibinde elleriyle çikolata yemesi çok konuşuldu

Haberler.com / Miray Kaya - Magazin

Defne Samyeli Magazin Haberler

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