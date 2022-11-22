Defne Joy Foster'ın annesi vefat eden Hıncal Uluç hakkında konuştu: Kızım onu kapıda bekliyor

Hıncal Uluç'un ölümünün ardından yıllar önce "Su testisi su yolunda kırılır" dediği Defne Joy Foster, sosyal medyada gündem oldu. Uluç'un ölümünün ardından sessizliğini bozan anne Hatice Foster, "Defne onu kapıda bekliyor. Zalim ve korkunç biriydi" dedi.

Türkiye'nin başarılı spor yazarlarından Hıncal Uluç, tedavi gördüğü hastanede 83 yaşında hayatını kaybetti. Çok sayıda ameliyat olan ve uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Uluç'un ölümünden sonra 2011 yılında yaşamını yitiren Defne Joy Foster, sosyal medyada gündem oldu.

DEFNE JOY FOSTER İÇİN SÖYLEDİKLERİ YİNE GÜNDEMDE

Yorumcu Hıncal Uluç, 2 Şubat 2011'de Kadıköy Caddebostan'da Ahmet Altan'ın oğlu Kerem Altan'ın evinde şüpheli şekilde hayatını kaybeden Foster için "Defne'nin ölümü tipik bir 'Su testisi, su yolunda kırıldı' olayıdır" demişti. Ölümünün ardından bu sözleri yeniden gündeme gelen Uluç, kullanıcıların tepkisini çekti.

ANNE FOSTER: DEFNE ONU KAPIDA BEKLİYOR, HAKKIM HELAL DEĞİL

Kızının sosyal medyada gündem olmasının ardından gazeteci Mustafa Hoş'a konuşan anne Hatice Foster, dikkat çeken ifadeler kullandı. Hoş, anne Foster ile aralarında geçen görüşmeyi şu şekilde anlattı: "Hıncal Uluç'un ölümüyle büyük bir çoğunluk onun Defne Joy Foster zalimliğini hatırladı. Defne Joy Foster'in annesi Hatice Foster ile görüştüm ve duygularını sordum.

Hatice Foster; 'Defne onu kapıda bekliyor. zalim ve korkunç biriydi. Kızımı bir kez daha öldürmüştü. Cenazesinde imam 'Merhumu nasıl bilirdiniz?' diye sorunca 'Kötü biriydi' diye bağırmak istiyorum. 'Hakkınızı helal ediyor musunuz' dediğinde de 'Etmiyorum' diye haykırmak istiyorum. Sosyal medyada yazılanları okudukça ağlıyorum. Benim yavrumu öldürdüler. Kızımı ne güzel anıyorlar. Hıncal zalimine de hakkını veriyorlar. Herkese tek tek teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı."

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