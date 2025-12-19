Akçıl'ın zehir zemberek açıklamasına Danla Bilic'ten yanıt geldi

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Danla Bilic'in jandarmaya teşekkür ettiği sosyal medya paylaşımı gündem oldu. Açıklamayı "ciddiyetsiz" bulan Sinan Akçıl sert sözlerle tepki gösterirken, eleştirilere yanıt veren Bilic gözaltı sürecini ayrıntılarıyla anlatarak kendini savundu. Fenomen isim, Akçıl'ı "boş" diyerek eleştirdi ve kendisine yöneltilen yorumları tamamen haksız buldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan internet fenomeni Danla Bilic, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. Bilic'in serbest kaldıktan sonra yaptığı sosyal medya paylaşımı, kısa sürede kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

SERBEST KALDIKTAN SONRA YAPTIĞI PAYLAŞIM OLAY OLDU

Danla Bilic, gözaltı sürecinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Devletim test istemiş, vermez miyiz. Aaaa neyse, şafakta alınmadık da demeyiz. Bu arada söylemeden geçemeyeceğim canım; jandarma gözaltına mı aldılar, evlerinde mi ağırladılar anlamadık, o kadar naziklerdi. Hepinize buradan bir kez daha teşekkür ederim komutanlarım."

SİNAN AKÇIL'DAN "CİDDİYETSİZ" TEPKİSİ

Paylaşıma en dikkat çeken tepkilerden biri ünlü şarkıcı Sinan Akçıldan geldi. Akçıl, Bilic'in ifadelerini "cool görünme çabası" olarak değerlendirdi ve şu sözlerle eleştirdi:

"'Aaa neyse, şafakta da alınmadık demeyiz' gibi saçma sapan, ciddiyetsiz bir yaklaşım nedir? Devletin ciddi işleriyle ilgili bu şekilde espri yapılmaması gerektiğini düşünüyorum."

DANLA BİLİC'TEN YANIT:TEK BİR YALAN VAR MI ?

Sinan Akçıl'ın sözlerine sosyal medya üzerinden yanıt veren Danla Bilic, kendisine yöneltilen eleştirileri reddederek yaşanan süreci ayrıntılarıyla anlattı. Bilic, sabah erken saatlerde uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındığını, evinin arandığını, jandarma ekipleri ve narkotik köpekleri eşliğinde işlemlerin yapıldığını söyledi.

"Tek bir yalan var mı? Gözaltına alındım mı? Alındım. Evim arandı mı? Arandı. Kan ve saç testi verdim mi? Verdim. Bana nazik davranan görevlilere teşekkür ettim."

"KİMSEYE TEŞEKKÜR ETMEK İÇİN İZİN ALMAYACAĞIM"

Bilic açıklamasında, teşekkür etmesinin eleştirilmesini de doğru bulmadığını belirterek, "Kimseye teşekkür etmek için sizden izin almayacağım" ifadelerini kullandı. Sürecin bir soruşturma olduğunu vurgulayan Bilic, suçlu olmadıklarını ve test sonuçlarının beklendiğini dile getirdi.

Bilic'in verdiği cevap şu şekilde:

"Akşama kadar direndim ama daha fazla asilliğimi koruyamayacağım. Hakkımı savunacağım. Dün attığım story'ye ithafen böyle bomboş bir bakış açısıyla, tamamen siyasi bir yerden bakıp, saçma sapan yorum yapan boş isimlere ithafen, attığım storyde tek bir yalan şey var mı? Sabahtan beri yazdığım şeyleri televizyonlarda, youtube'da orda burda izlediniz ya! Tek yalan bir şey var mı? Ben evimden sabahın köründe uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındım mı? Alındım. Benim evim arandı mı? Arandı. Jandarma komutanları ve narkotik köpekleri ile? İfadeye götürüldüm mü, götürüldüm. Kan, saç testi verdim mi? Verdim. Üstüne de teşekkür ettim.Kimseye teşekkür etmek için sizden izin almayacağım.Bize hepimize çok nazik ve iyi davranıldı. Biz suçlu değiliz. Biz bir soruşturmaya girdik ve teste götürüldük. Şimdi göreceğiz sonuçları."