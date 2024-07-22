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Danla Bilic'in yeni sevgilisi kim? Doğan Alemdar kimdir, kaç yaşında?

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Danla Bilic'in yeni sevgilisi kim? Doğan Alemdar kimdir, kaç yaşında? Sosyal medya fenomeni Danla Bilic'in yeni sevgilisi Doğan Alemdar merak ediliyor. Alemdar'ın kim olduğu ve kaç yaşında olduğu araştırılıyor. Bilic ve Alemdar'ın ilişkisi sosyal medyada geniş yankı buldu.

Çektiği makyaj videolarıyla adını duyuran ve milyonlarca takipçiye ulaşan Danla Bilic, özel hayatıyla da sık sık adından söz ettiriyor. Bir süredir yalnız olan Bilic, milli futbolcu Doğan Alemdar ile aşk yaşamaya başladı. Peki, Danla Bilic'in yeni sevgilisi kim? Doğan Alemdar kimdir, kaç yaşında?

DANLA BILIC'İN YENİ SEVGİLİSİ KİM?

Danla Bilic, geçtiğimiz günlerde biten ilişkileri hakkında "Keşke ilişkilerimin hiçbirini göstermeseydim. Benim bir eski sevgilim trafikte çevirmeye giriyor. Alkollü yakalanıyor. Ayrıldığımızı duymamış 'enişte boş ver geç' deyip yolluyorlar. Benim sayemde. Ayrıldıktan sonraki süreçten nefret ediyorum. Onu ister istemez kullanıyor ya erkekler, onu sevmiyorum. Yoksa hepsi iyi insanlar özünde" demişti. Eski sevgilileriyle arkadaş kaldığını söyleyen Bilic, "En çok sevdiğim, aramın en iyi olduğu da Kubilay Aka" diyerek şaşırtmıştı.

Danla Bilic'in yeni sevgilisi kim? Doğan Alemdar kimdir, kaç yaşında?Danla Bilic

DOĞAN ALEMDAR KİMDİR?

Doğan Alemdar 29 Ekim 2002 yılında Kayseri'de doğmuştur. Kaleci mevkiinde oynayan Türk millî futbolcudur. Ligue 1 ekibi Stade Rennais'den kiralık olarak Ligue 2 ekibi Troyes'te forma giymektedir.

Danla Bilic'in yeni sevgilisi kim? Doğan Alemdar kimdir, kaç yaşında?Doğan Alemdar

Kaynak: Haberler.com / Magazin

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