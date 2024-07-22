Çektiği makyaj videolarıyla adını duyuran ve milyonlarca takipçiye ulaşan Danla Bilic, özel hayatıyla da sık sık adından söz ettiriyor. Bir süredir yalnız olan Bilic, milli futbolcu Doğan Alemdar ile aşk yaşamaya başladı. Peki, Danla Bilic'in yeni sevgilisi kim? Doğan Alemdar kimdir, kaç yaşında?

Danla Bilic, geçtiğimiz günlerde biten ilişkileri hakkında "Keşke ilişkilerimin hiçbirini göstermeseydim. Benim bir eski sevgilim trafikte çevirmeye giriyor. Alkollü yakalanıyor. Ayrıldığımızı duymamış 'enişte boş ver geç' deyip yolluyorlar. Benim sayemde. Ayrıldıktan sonraki süreçten nefret ediyorum. Onu ister istemez kullanıyor ya erkekler, onu sevmiyorum. Yoksa hepsi iyi insanlar özünde" demişti. Eski sevgilileriyle arkadaş kaldığını söyleyen Bilic, "En çok sevdiğim, aramın en iyi olduğu da Kubilay Aka" diyerek şaşırtmıştı.

Danla Bilic