Danla Bilic altıncı kez ameliyat masasına yatacak

Yıllar önce geçirdiği estetik operasyonun ardından sağlık sorunlarıyla mücadele eden sosyal medya fenomeni Danla Bilic, yaşadığı sürecin henüz sona ermediğini açıkladı. Vücuduna yayılan dolgular nedeniyle defalarca ameliyat olmak zorunda kalan Bilic, son paylaşımıyla altıncı kez ameliyat masasına yatacağını duyurarak yaşadığı maddi ve manevi yorgunluğu takipçileriyle paylaştı.

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, yıllar önce geçirdiği yanlış estetik operasyonun sonuçlarıyla mücadelesini sürdürüyor. Popo bölgesine yaptırdığı dolgu işlemi sonrası vücuduna yayılan maddeler nedeniyle defalarca ameliyat geçiren Bilic, son paylaşımıyla 6. ameliyat için yeniden hazırlık yaptığını açıkladı.

YANLIŞ AMELİYAT, VÜCUDA YAYILAN DOLGULAR

Danla Bilic, daha önce yaptığı açıklamalarda yanlış bir popo estetiği operasyonu sonrası uygulanan dolgunun zamanla vücudunun farklı bölgelerine yayıldığını belirtmişti. Bilic, bu sürecin hem fiziksel hem de psikolojik olarak kendisini yıprattığını dile getirmişti.

BEŞ AMELİYAT GEÇİRDİ, VÜCUDUNDAN ÇIKANLARI PAYLAŞTI

Vücuduna yayılan dolguların temizlenebilmesi için bugüne kadar 5 ayrı ameliyat geçiren Danla Bilic, operasyonlar sonrası çıkarılan dolgularla dolu torbaları sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerini uyarmıştı. Paylaşımlar kısa sürede gündem olmuş, yaşananların ciddiyeti büyük yankı uyandırmıştı.

ALTINCI AMELİYAT YOLDA

Son olarak Instagram hesabından bir hikâye paylaşan Bilic, yeni bir operasyonun daha kaçınılmaz olduğunu açıkladı. Ünlü fenomen paylaşımında, "Yine sol karnım davul gibi dolu. Her ameliyatı son sanıp altıncı ameliyatın yolda olması modumu fena düşürdü. Maddi manevi bıktım. İltifat falan edecekseniz tam sırası" ifadelerini kullandı.

AQUAFİLLİNG ÇİLESİ YILLARDIR BİTMEDİ

Danla Bilic'in yaşadığı sağlık sorunlarının merkezinde, yıllar önce popo bölgesine yaptırdığı Aquafilling dolgu işlemi bulunuyor. Bilic, sürecin halen devam ettiğini belirterek estetik müdahaleler konusunda takipçilerini dikkatli olmaları yönünde uyarmayı sürdürüyor.