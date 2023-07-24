Seçim biteli aylar oldu! Tolga Karel'den dikkat çeken Kılıçdaroğlu ve dolar yorumu

Türkiye'yi terk edip Amerika'ya yerleşen oyuncu Tolga Karel, sosyal medya hesabından Kemal Kılıçdaroğlu ve dolarla ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Karel, doların yükseleceğini ve Kılıçdaroğlu'nun bu seçimin son seçimi olduğunu ön gördüğünü ileri sürdü.

Yıllar önce yayınlanan Yaprak Dökümü dizisindeki Oğuz rolüyle hafızalara kazınan Tolga Karel, yıllar önce Türkiye'den ABD'ye taşındı. Orada evlenen ve 3 çocuğu daha dünyaya gelen oyuncu, son dönemde yaptığı siyasi yorumlarla dikkat çekiyor. Karel son olarak Kemal Kılıçdaroğlu ve dolar hakkında bir paylaşımda bulundu.

"MUTFAK SOHBETLERİNİ SEVİYORDUM"

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Erdoğan'a desteğini gösteren paylaşımlar yapan Karel, bu kez de Kemal Kılıçdaroğlu paylaşımı yaptı. Kılıçdaroğlu'nu daha önce istifaya çağıran eski oyuncu "Seçim öncesi Kılıçdaroğlu'na biat edenler seçim sonrası adama kötü söylemedikleri şey kalmadı. Oysa ben kendisinin Youtube mutfak sohbetlerini seviyordum. Seçim sonrası konuşmak kolay yüzsüzsünüz" dedi.

"DOLARIN 27 TL'YE YÜKSELECEĞİNİ 1 YIL ÖNCE SÖYLEDİM"

Tolga Karel daha sonra da ülkenin gündemi olan kurla alakalı yorumda bulundu. Karel, "Doların 27 TL'ye geleceğini seçimlerin erken tarihe çekileceğini 1 buçuk yıl önceden söyledim" yorumunda bulundu.