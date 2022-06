Cüneyt Arkın Son Yolculuğuna Uğurlandı

Battal Gazi, Dünyayı Kurtadan Adam ve dahası Cüneyt Arkın bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Usta oyuncu, salı günü evinde rahatsızlanarak Beşiktaş Ulus'ta bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı. Ancak 85 yaşındaki sanatçı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Arkın'ın Türk Bayrağı'na sarılı cenazesi, sabah saatlerinde Zincirlikuyu Gasilhanesi'nden alınarak tören yapılacak olan Atatürk Kültür Merkezi'ne getirildi. Tören alanında Nuri Alço, Ediz Hun gibi ünlü isimler görüntülendi.

"BÖYLE İNSANLARA AĞIT DEĞİL DESTAN YARAŞIR"

Murat Arkın yaptığı açıklamada "Bizim ailemiz güzel bir aile. Ama bugün sizlerin sayesinde anladım ki bizim ailemiz daha büyükmüş. Ayaklarınıza sağlık. Babam övülmeyi çok sevmezdi bu tören aslında onu sevenler bizler için. O hayatımda hep milletim dedi, halkım dedi, vatanım dedi... O şimdi cennete gitti biliyorum ama gerçekten böyle adamlar cenneti bile vatan yapacak adamlar.

Konuşmak çok güç. Baktığım her yerde o var. Attığım her adımda o var... Oğlum bela üzerine gelirse kaç bu senin korkak olduğunu göstermez, geri adım at. Ama baktın adım atacak yer kalmadı beladan daha bela ol.

Dili, dini, ırkı, politik görüşü ne olursa olsun tüm insanları birleştiren biri olmuş Cüneyt Arkın. Onun filmleriyle açılışı yaptık onun repliğiyle bitirmek istiyorum: Ağlamayın be böyle insanlara ağıt değil destan yaraşır!"

"ÖNÜNDE SAYGIYLA EĞİLİYORUM"

Cüneyt Arkın'in diğer oğlu Kaan Cüreklibatır da konuşurken güçlük çekti.

Kaan Cüreklibatır, "Filmlerini izleye izleye iyi insan olmayı öğrendim. Yaşama cesaretinin ta kendisiydi o. Ben onun önünde sevgi ve saygıyla eğiliyorum." dedi.

Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Cüreklibatır da bir hayli üzgündü.

CÜNEYT ARKIN NEDEN ÖLDÜ?

Usta oyuncu Cüneyt Arkın dün gece saatlerinde rahatsızlanarak Beşiktaş, Ulus'ta bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı. Eşi Betül Cüreklibatır ve yakınları hastaneye geldi. 85 yaşındaki oyuncu burada hayatını kaybetti.

Arkın'ın vefat ettiği hastaneden yapılan açıklamada, "Türk sinemasının değerli oyuncusu Sayın Cüneyt Arkın kalbinin durması sebebiyle ambulansla geldiği Liv Hospital'da bütün yeniden canlandırma çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

CÜNEYT ARKIN KİMDİR?

Gerçek adı Fahrettin Cüreklibatır'dır. Cüneyt Arkın, 8 Eylül 1937 tarihinde Eskişehir'in merkezine bağlı Karaçay köyünde doğdu. Babası Kurtuluş Savaşı'na katılmış Hacı Yakup Cüreklibatur'dur. Aslen Nogay Türkleri'ndendir. Eskişehir Atatürk Lisesi'nde öğrenim gören Arkın, 1961 yılında İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldu. Memleketi Eskişehir'de, yedek subay olarak askerliğini yaparken, Göksel Arsoy'un başrol oynadığı Şafak Bekçileri (1963) filminin çekimleri sırasında yönetmen Halit Refiğ'in dikkatini çekti.

Askerliğini bitirdikten sonra Adana ve civarında doktorluk yaptı. 1963 yılında Artist dergisinin yarışmasında birinci oldu. Bir süre iş arayan Arkın, 1963'te Halit Refiğ'in teklifiyle sinema oyunculuğuna başladı ve 2 yıl içinde 30 kadar film çevirdi. 1964 yılında oynadığı Gurbet Kuşları filminin finalindeki kavga sahnesi, Arkın'ın kariyerinde bir kırılma noktası oldu. Bir süre daha duygusal-romantik jön karakterlerini canlandırdıktan sonra yine Halit Refiğ'in önerisiyle aksiyon filmlerine yöneldi.

Bu dönemde İstanbul'a gelen Medrano Sirki'nde altı ay süreyle akrobasi eğitimi aldı. Burada öğrendiklerini Malkoçoğlu ve Battalgazi serilerinde beyaz perdeye aktararak, Türk sinemasına daha önce hiç örneği olmayan bir tarz getirdi. Kısa sürede avantürlü filmlerin en çok aranan isimlerinden biri haline geldi. Kariyeri boyunca westernden komediye, macera filmlerinden toplumsal filmlere değişik türlerde filmler çekti.

12 Mart dönemi sırasında, 4. Altın Koza Film Festivali'nde (1972) jürinin ilk oylamasında Yılmaz Güney'i Baba filmindeki rolüyle en iyi erkek oyuncu seçmesine rağmen daha sonra siyasi baskılarla Güney'in yerine, ilk oylamada Yaralı Kurt filmindeki performansıyla ikinci olan Cüneyt Arkın'ı en iyi erkek oyuncu seçti. Bu karara tepki gösteren Arkın ödülü reddetti.

Cüneyt Arkın sinemasına ayrı bir renk getiren, yönetmenliğini Çetin İnanç'ın yaptığı 1982 tarihli Dünyayı Kurtaran Adam zamanla bir kült film haline geldi. 1980'li yıllarda Ölüm Savaşçısı, Kavga, Sürgündeki Adam ve İki Başlı Dev gibi aksiyon filmlerinden sonra, 1990'lı yıllarda polisiye dizilere yöneldi. Cüneyt Arkın, at binmede ve karatede uzman sporcu unvanına sahiptir. Oyunculuğun yanı sıra televizyon izlenceleri sunmuş ve kısa bir süre gazetelerde sağlıkla ilgili köşe yazarlığı yapmıştır.

CÜNEYT ARKIN'IN ÖZEL HAYATI

Cüneyt Arkın ilk evliliğini 1964 yılında kendisi gibi doktor olan Güler Mocan ile yaptı. Bu evlilikten kızları Filiz (1966) doğdu. 1968'de boşandıktan bir yıl sonra Betül (Işıl) Cüreklibatur ile evlenen Arkın'ın, bu evlilikten Kaan ve Murat adlarında iki çocuğu vardır. Kızı bir şirkette genel müdürlük yapan Arkın'ın oğullarından Murat da dizilerde oyunculuk yapmaktadır. Bir dönem alkolizm tedavisi görmüş olan Arkın, alkol, uyuşturucu ve gençliğin sorunları konulu sayısız konferans vermiş, bunlarla ilgili teşekkür beratları ve onur ödülleri almıştır.

Snob Magazin / Magazin