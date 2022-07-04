Cüneyt Arkın'ın adı Beşiktaş'taki sanatçılar Parkı'na verildi

Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Cüneyt Arkın, geçtiğimiz hafta evinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Kalbi duran usta sanatçı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölümüyle herkesi yasa boğan Arkın, 30 Haziran Perşembe günü son yolculuğuna uğurlandı.

ADI BEŞİKTAŞ'TA YAŞATILACAK

Beşiktaş ilçesine bağlı Akat Mahallesi'nde ikamet eden sanatçı için Beşiktaş Belediyesi, Sanatçılar Parkı'nda bir taziye düzenlemişti. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da usta sanatçının ailesinin yanında olarak Cüneyt Arkın isminin Beşiktaş'ta yaşatılacağını belirtmişti. Bu çerçevede Beşiktaş Belediyesi temmuz ayı meclis toplantısında, konu gündeme alınarak, mecliste oy birliğiyle kabul edildi.

ADI ETİLER SANATÇI PARKINA VERİLDİ

Alınan karara göre; Cüneyt Arkın'ın adı Etiler Sanatçılar Parkı'nda yaşayacak. Alınan karar doğrultusunda parkın ismi "Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı" olacak. Başkan Akpolat karar sonrası "Belediye Meclisimizin temmuz ayı toplantısının 1. birleşimini gerçekleştirdik. Geçen hafta kaybettiğimiz sinemamızın önemli değeri, komşumuz Cüneyt Arkın'ın adını Etiler Sanatçılar Parkı'na verme teklifimiz oy birliği ile kabul edildi. Usta sanatçımızın anısını Beşiktaş'ta daima yaşatacağız" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Magazin