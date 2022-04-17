Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sanatçıların bir araya geldiği iftar programına Metin Şentürk'ün esprisi damga vurdu - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sanatçıların bir araya geldiği iftar programına Metin Şentürk'ün esprisi damga vurdu

Haberler.com - Emre İliksiz - Magazin
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Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen iftar programında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, çok sayıda sanatçı ve ünlü isimle bir araya geldi. Sosyal medyada Erdoğan'la fotoğrafını paylaşan ünlü şarkıcı Metin Şentürk, "Cumhurbaşkanımızı iftar programında iyi gördüm. Davet için teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, dün akşam Beşiktaş'ta bulunan Dolmabahçe Sarayı'nda sanatçı, oyuncu ve ünlü isimlerle düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Davete Bülent Ersoy, Orhan Gencebay, Hülya Koçyiğit, Coşkun Sabah, Demet Akalın, Hülya Avşar, Yavuz Bingöl, Umut Akyürek, Müşerref Akay, Yonca Evcimik, Ahmet Selçuk İlkan, Tamer Karadağlı, Metin Şentürk, Gamze Özçelik, Şafak Sezer ve Alişan gibi ünlü isimler katıldı.

SANATÇILARLA SOHBET ETTİ

Programda bir de konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftar sonrası masaları dolaşarak programa katılan sanatçılarla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sanatçıların bir araya geldiği iftar programına Metin Şentürk'ün esprisi damga vurdu

METİN ŞENTÜRK KENDİNE HAS ÜSLUBUYLA PAYLAŞTI

Ünlü şarkıcı Metin Şentürk, iftardaki programının ardından sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldiği fotoğrafı paylaşarak "Cumhurbaşkanımızı iftar programında iyi gördüm. Davet için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Paylaşım kısa zamanda çok sayıda beğeni aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sanatçıların bir araya geldiği iftar programına Metin Şentürk'ün esprisi damga vurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sanatçıların bir araya geldiği iftar programına Metin Şentürk'ün esprisi damga vurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sanatçıların bir araya geldiği iftar programına Metin Şentürk'ün esprisi damga vurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sanatçıların bir araya geldiği iftar programına Metin Şentürk'ün esprisi damga vurdu

Haberler.com / Emre İliksiz - Magazin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Metin Şentürk, İftar, Magazin, Haberler

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Yorumlar (1)

Güray Dilli :

Vatandaş ucuz sebze meyve peşinde , yabancı varlıklarımızı talan peşinde , örtülü ödenek de iftarlara harcanma eğiliminde. Allah sonumuzu hayır etsin

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