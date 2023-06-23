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Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 oyuncularından Atakan Çelik baba oldu

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Kanal D ekranlarında yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'de skeç yazarlığı ve oyunculuk yapan Atakan Çelik, eşi Zeynep Mızrak Çelik ile bir kız bebekleri dünyaya getirdi. Bebeğin ismi Nefes oldu.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'de skeç yazarlığı ve oyunculuk yapan Atakan Çelik, 2017 yılında Zeynep Mızrak Çelik ile nikah masasına oturdu. Çiftin ilk bebekleri ise dünyaya geldi. Kız bebekleri olan ikili, "Nefes" adını verdi.

KIZIYLA İLK POZUNU PAYLAŞTI

Organize İşler Sazan Sarmalı filmindeki rolüyle hafızalara kazınan ve sonrasında Ramo, Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü?, Aşk Taktikler 1-2 gibi projelerin yanı sıra şarkıcılık yapan Atakan Çelik, şimdilerde babalık heyecanı yaşıyor. Önceki gün ilk bebeğini kucağına alan Çelik, Instagram hesabından kızıyla fotoğrafını yayınlayarak "Sen yine gel Nefes'im ol. Yarınlara hevesim ol" ifadelerini kullandı.

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 oyuncularından Atakan Çelik baba oldu

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 oyuncularından Atakan Çelik baba oldu

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 oyuncularından Atakan Çelik baba oldu

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 oyuncularından Atakan Çelik baba oldu

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 oyuncularından Atakan Çelik baba oldu

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 oyuncularından Atakan Çelik baba oldu

Ecem Altan
Ecem Altan
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