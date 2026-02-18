Haberler

Çocuklar Duymasın'ın Orçun'unu görenler tanıyamadı

Çocuklar Duymasın'ın Orçun'unu görenler tanıyamadı
Güncelleme:
Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği "Beton Orçun" karakteriyle geniş kitlelerce tanınan Alp Eren Khamis'in son hali şaşırttı.

  • Alp Eren Khamis, 'Çocuklar Duymasın' dizisindeki 'Orçun' karakteriyle tanınıyor.
  • Alp Eren Khamis, 2021 yılında yabancı bir yapımda rol almaya hazırlandığını açıkladı.
  • Alp Eren Khamis, 23 yıl sonra paylaşılan görüntülerle gündeme geldi.

Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği "Orçun" karakteriyle geniş kitlelerce tanınan Alp Eren Khamis'in son hali gündem oldu.

Bir döneme damga vuran dizideki performansıyla hafızalara kazınan Khamis'in yıllar içindeki değişimi dikkat çekerken, Özgür Ozan ile paylaşılan yeni görüntüsü kısa sürede ilgi gördü.

23 YIL SONRA GELEN FOTOĞRAF

Uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam süren Khamis'in son hali, dizinin hayranlarını da maziye götürdü. Sosyal medyada yapılan yorumlarda birçok kişi, "Zaman ne çabuk geçiyor" ifadelerini kullandı.

Tam 23 yıl sonra paylaşılan bu görüntülere sosyal medyada gelen yorumlarda birçok kişi, "Zaman ne çabuk geçiyor" ifadelerini kullandı.

Çocuklar Duymasın'ın Orçun'unu görenler tanıyamadı

Şu sıralar 23 yaşında olan Alp Eren Khamis 2021 yılında yabancı bir yapımda rol almaya hazırlandığını açıklamıştı. Instagram hesabından Khamis ile birlikte çekilen fotoğrafını yayınlayan Zeyno Günenç, "Benim bir taneciğim uluslararası dijital bir platformda ve de yabancı bir yapımda çekime başlıyor. Onunla gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıSaid Amedi:

Dizide oynarken iribaş, şimdi kurbağa olmuş. Surata bak.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme24
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAynasız Delikanli:

Allah in yarattığı ile alay edilir mi? Günaha girdin

yanıt20
yanıt0
Haber YorumlarıSaid Amedi:

Aynasız Delikanli: Günahmı, yahu insanlar yılana kurbağaya deveye koyuna ineğe benzeyebilir, sonuçta hepsini Allah yaratmış, ayrıca kurbağa da sevimli olabilir.

yanıt0
yanıt3
Haber Yorumlarımurat ılgaz:

O çocuğun 9otu bile senden daha yakisiklidir

yanıt4
yanıt0
Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

nolmuş insan gibi yaşamış yaşlanmaya gidiyor

yanıt1
yanıt0

Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

