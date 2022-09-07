Çitos Efe'den sonra bu sefer de minik Ebrar'ın değişimi konuşuluyor! İşte yıllar sonraki hali

Show TV ekranlarında Evrim Akın'ın sunumuyla ekrana gelen Çocuktan Al Haberi programının yarışmacıları arasında yer alan Ebrar Demirbilek, kocaman kız oldu. Demirbilek'in yıllar sonraki haline çok sayıda olumlu yağdı.

Televizyonda bir dönem yayınlanmış yarışmalarda boy gösteren isimlerin son hali hayli merak ediliyor. Show TV'de 2016 yılında yayınlanmaya başlayan Evrim Akın ile Çocuktan Al Haberi programının çocuk yarışmacılarının son hali de hayli ilgi görüyor. Yarışmadaki Çitos Efe'den sonra bu sefer de Kutu Bebek lakaplı Ebrar Karakurt'un değişimi dikkat çekti.

PROGRAM SIRASINDA 3 YAŞINDAYDI

Çocuktan Al Haberi isimli eğlence programı ile akıllara kazınan Ebrar, değişimiyle dikkat çekti. Programın konuşkan isimlerinden biri olan 2013 doğumlu Ebrar, programa ilk başladığı dönemlerde 3 yaşındaydı.

ŞU ANDA 9 YAŞINDAYDI

Şimdilerde 9 yaşında olan Kutu Bebek, değişimiyle dikkat çekti. Sosyal medya hesabında yer alan Demirbilek'e, "Ne ara bu kadar büyüdün?", "Allah nazarlardan saklasın" gibi yorumlar geldi.

İşte Ebrar'ın son hali: