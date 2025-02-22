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'Çirkin Betty'nin yıldızı Eric Mabius tutuklandı: Yüzündeki yara dikkat çekti

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'Çirkin Betty' dizisindeki rolüyle tanınan Eric Mabius, bir bar kavgası sonucunda tutuklandı. Mabius'un yüzünde darp izleri olduğu görüldü.

'Çirkin Betty' dizisiyle dünya çapında bir üne kavuşan Eric Mabius, bir bar kavgası sonrası tutuklandı. Oyuncunun, yüzünde yara bulunduğu görünen sabıka fotoğrafı ortaya çıktı.

Ünlü oyuncu Eric Mabius, ABD'nin Florida eyaletinde darp suçundan tutuklandı. Başarılı oyuncunun kavga sırasında aldığı yara da sabıka fotoğrafına yansıdı.

'Çirkin Betty'nin yıldızı Eric Mabius tutuklandı: Yüzündeki yara dikkat çekti

People'ın haberine göre Mabius'un tutuklanma nedeni ise bir polis memurunu darbetmek ve memura direnmek.

Sabıka fotoğrafında ünlü ismin hayranlarının bile tanıyamayacağı kadar değişmesi görenleri şaşırtırken, ne zaman özgürlüğüne kavuşacağı ise belli değil.

ERIC MABIUS KİMDİR?

Eric Harry Timothy Mabius, 22 Nisan 1971'de Harrisburg, Pennsylvania'da doğmuş Amerikalı bir aktördür. New York, Bronxville'deki Sarah Lawrence Koleji'nde sinema eğitimi almıştır.

Mabius, kariyerine 1995 yılında "Welcome to the Dollhouse" adlı bağımsız kara komedi filmiyle başlamış; 1999 yapımı "Cruel Intentions" (Seks Oyunları) filminde Greg McConnell karakterini canlandırarak tanınmıştır. , 2002 yılında "Resident Evil" filminde Matt Addison rolü de oyuncunun tanınmasına katkı sağlasa da asıl ününü Ugly Betty"deki Daniel Meade rolüyle kazanmıştır. Ayrıca, Showtime dizisi "The L Word"de Tim Haspel karakterini canlandırmıştır.

Mabius, 2006 yılında Ivy Sherman ile evlenmiş ve çiftin iki çocuğu olmuştur.

'Çirkin Betty'nin yıldızı Eric Mabius tutuklandı: Yüzündeki yara dikkat çekti
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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