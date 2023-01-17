Cinsiyet değiştiren ünlü oyuncu Meli Bendeli'den çarpıcı iddia: Etekle gördükleri için Şahmaran'daki rolüm alındı

Çukur dizisinde canlandırdığı 'Timsah Celil' karakteriyle tanınan, ardından ise cinsiyet değiştirmesi çok konuşulan ünlü oyuncu Meli Bendeli, Şahmaran dizisine yaptığı yorumla gündeme geldi. Ünlü isim "Şahmaran dizisinde, bana rol verilmişti. Ama beni dışarda etekle gördüklerinden rolü geri aldılar" dedi.

Çukur dizisinde "Timsah Celil" karakterine hayat veren ve ardından Cam Tavanlar dizisiyle ekrana gelen oyuncu Ahmet Melih Yılmaz cinsiyet değiştirdi. Cinsiyet değiştirdikten sonra Meli Bendeli ismini alan ünlü isim sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

DİZİDEN TEKLİF GELMİŞ

Netflix'in merakla beklenen dizisi Şahmaran paylaşımının altına yorum yapan Meli Bendeli, çarpıcı iddialarda bulundu. Oyuncu, dizi için ilk olarak kendisine teklif geldiğini ileri sürdü.

"BENİ ETEKLE GÖRDÜKLERİ İÇİN ROLÜMÜ ALDILAR"

Meli Bendeli, paylaşımın altına şunları yazdı; "Bu yeni çıkacak Netflix yapımı Şahmaran dizisinde, bana rol verilmişti. Ama beni dışarda etekle gördüklerinden? (Şaka gibi) rolü geri aldılar. Sözleşmeden dönüldü. İşte ülkedeki sanat camiası. İşte size yeni Netflix işi. Hak yiyenin hakkı olmasın dilerim."