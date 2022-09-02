Cinsiyet değiştiren 'Timsah Celil' lakaplı ünlü oyuncu göğüs estetiği yaptırdı, son halini kendi paylaştı

Çukur dizisinde canlandırdığı 'Timsah Celil' karakteriyle tanınan, ardından ise cinsiyet değiştirmesi çok konuşulan ünlü oyuncu Meli Bendeli, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Göğüs estetiği yaptırmasından sonraki halini paylaşan Bendeli'ye kısa süre içerisinde çok sayıda yorum geldi.

Çukur dizisinde 'Timsah Celil' karakterine hayat veren ve ardından Cam Tavanlar dizisiyle ekrana gelen oyuncu Ahmet Melih Yılmaz cinsiyet değiştirdi. Cinsiyet değiştirdikten sonra Meli Bendeli ismini alan ünlü ismin paylaşımları da merakla takip ediliyor.

GÖĞÜS ESTETİĞİ YAPTIRDI

Instagram'da yeni hesap açan oyuncu, göğüs estetiği de yaptırdıktan sonra son halini de sosyal medyadan paylaştı.

ÇOK SAYIDA YORUM GELDİ

İddialı pozlara imza atan Meli Bendeli mini şortlu son pozundaki değişimi dikkat çekti. Bazı takipçiler "Dudakların estetik mi?" yorumunda bulunurken bazı takipçiler ise "Güzel olmuş" yorumlarında bulundu.

İşte Bendeli'nin son hali: