Cinsiyet değiştiren oyuncu Meli Bendeli, mini eteğiyle dans etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cinsiyet değiştiren oyuncu Meli Bendeli, mini eteğiyle dans etti

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
 - Güncelleme:

Cinsiyet değiştirme operasyonu geçiren ve geçtiğimiz günlerde hayat hikayesiyle Armağan Çağlayan'ı ağlatan oyuncu Ahmet Melih Yılmaz, sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla gündeme geldi. Tarzıyla dikkat çeken oyuncu, minik etek giyerek dans ettiği anları paylaştı.

Çukur dizisinde canlandırdığı Timsah Celil karakteriyle hafızalara kazınan Ahmet Melih Yılmaz, cinsiyet değiştirme operasyonu geçirerek adını Meli Bendeli olarak değiştirdi. Bendeli, değişimin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelmeye başladı.

MİNİ ETEĞİYLE DANS ETTİ

TikTok hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken oyuncu, evinde camın önüne geçerek mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı. Oyuncunun videosu kısa sürede 73 binden fazla izlendi.

Cinsiyet değiştiren oyuncu Meli Bendeli, mini eteğiyle dans etti

ANLATTIKLARIYLA ARMAĞAN ÇAĞLAYAN'I AĞLATTI

Geçtiğimiz günlerde Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan programına konuk olarak hayat hikayesinden bahseden Bendeli, yaşadıklarıyla ünlü ismi ağlattı. Eski sevgilisinden bahseden oyuncu, "Ona ben 'travesti olacağım' diye mesaj attım. Arkandayım dedi, yanımda olacaktın dedi. Ben önüme baktım. Böyle olmamın kendisiyle alakası yok. Geç kalmamın alakası var. O yüzden önüme çıkan herkese kızgınım. Anama, oyunculuğa, unutamadım adama, herkese ayrı kızıyorum. Evvelimi bilmeyen ahirimden hesap sormasın. İnsanların şaşkınlıklarını anlıyorum da teessüflerini anlamıyorum" dedi.

Cinsiyet değiştiren oyuncu Meli Bendeli, mini eteğiyle dans etti

Cinsiyet değiştiren oyuncu Meli Bendeli, mini eteğiyle dans etti

Cinsiyet değiştiren oyuncu Meli Bendeli, mini eteğiyle dans etti

Cinsiyet değiştiren oyuncu Meli Bendeli, mini eteğiyle dans etti

Cinsiyet değiştiren oyuncu Meli Bendeli, yaşadıklarıyla Armağan Çağlayan'ı gözyaşlarına boğduCinsiyet değiştiren oyuncu Meli Bendeli, yaşadıklarıyla Armağan Çağlayan'ı gözyaşlarına boğdu

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Ahmet Melih Yılmaz, Çukur, Magazin, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (2)

Mikail arman:

Yuh terbiye Edep yoksunu.Eteklerinizin ölçüsü kadar olan ahlakınızı kalaylayayım ! Çağlayanda kameralara zom yaparak santé gözyaşları dökmüştü bunun için.

Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
Sadık:

Kim destek verdi Lgbt ye ,sayın Kılıçdaroglu.

Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title