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Cinsiyet değiştiren oyuncu Meli Bendeli, aylık hormon masrafını açıkladı: 1,5 milyar harcıyorum

Magazin Haberleri

Cinsiyet değiştirme süreciyle gündeme gelen oyuncu Meli Bendeli, katıldığı programda travestlikten çok yorulduğunu söyledi. Değişim sürecinin çok masraflı olduğunu söyleyen Bendeli, "Aylık hormon masrafım bile 1,5 milyar" dedi.

Çukur dizisinde oynadığı "Timsah Celil" rolüyle hafızalara kazınan Ahmet Melih Bendeli, YouTube kanalında yayınlanan "Selim Akar Sorarsa?" programına konuk oldu. Değişim sürecinden sonra adını Meli Bendeli olarak değiştiren oyuncu, yaşadığı süreçten bahsetti.

"AYLIK HORMON MASRAFIM 1,5 MİLYAR"

Değişim sürecinin çok masraflı olduğunu söyleyen Meli Bendeli, "Hayat yorgunuyum, kendi halimden memnunum içim rahat ama iş konusunda çok zordu. Hep kendime zamanını belki ekonomini ayarla dedim. Bu işler masraf işleridir, aylık benim 1,5 milyar hormon masrafım var. Zamanı, koşulları bekledim beklerken de 30 yaşına geldim"

Henüz kadın kimliğinin olmadığını söyleyen oyuncu, maddi durumu elverdiğinde Tayland'a giderek değişim ameliyatı olmak istediğini söyledi.

Cinsiyet değiştiren oyuncu Meli Bendeli, aylık hormon masrafını açıkladı: 1,5 milyar harcıyorum

Cinsiyet değiştiren oyuncu Meli Bendeli, aylık hormon masrafını açıkladı: 1,5 milyar harcıyorum

Cinsiyet değiştiren oyuncu Meli Bendeli, aylık hormon masrafını açıkladı: 1,5 milyar harcıyorum

Cinsiyet değiştiren oyuncu Meli Bendeli, aylık hormon masrafını açıkladı: 1,5 milyar harcıyorum

Ecem Altan
Ecem Altan
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Çukur Magazin Haberler

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