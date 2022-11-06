Cinsiyet değiştiren Çukur'un 'Timsah Celil'i' bu sefer de sütyenli pozunu paylaştı

Çukur dizisinde canlandırdığı "Timsah Celil" karakteriyle milyonların beğenisini kazanan Ahmet Melih Yılmaz, geçtiğimiz aylarda geçirdiği cinsiyet değiştirme ameliyatının ardından Meli Bendeli adını almıştı. Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü oyuncu bu sefer de takipçileriyle sütyenli pozunu paylaştı.

Yayınlandığı dönem reyting rekoru kıran dizilerden biri olan Çukur dizisi, birçok ismin de dizi sektöründe tanınmasını sağladı. O isimlerden biri ise dizide "Timsah Celil" lakabını canlandıran Ahmet Melih Yılmaz'dı.

CİNSİYET DEĞİŞTİRME AMELİYATI OLDU

Geçtiğimiz aylarda cinsiyet değiştirme operasyonu gerçekleştiren ve ismini Meli Bendeli yapan ünlü oyuncu, göğüs estetiği de yaptırmıştı. Bendeli, cinsiyet değiştirdikten sonra açtığı sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanmaya başladı.

BU SEFER SÜTYENLİ POZUNU PAYLAŞTI

Daha önce takipçileriyle birçok pozunu paylaşan Meli Bendeli bu sefer de siyah bralet sütyenli pozunu takipçilerine aktardı.

Bendeli'nin o pozları:











