Cinayete Kurban Gittiği Ortaya Çıktı!

TRABZON (Snob Magazin) - Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, çözümlenemeyen olaylar aydınlatılmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda Trabzon-Rize yolu arasında yürüyüş yaparken kaybolan 71 yaşındaki Dursun Zehir'den bir daha haber alınamazken, torunu Kerim Bekar şüpheli gösterildi.

'PARA İÇİN SIKIŞTIRDI' İDDİASI

Torunu Kerim'in kumar bağımlısı olduğu iddia edilirken, yakın çevre tarafından dedesini para için sıkıştırdığı ileri sürülüyor.

SU KUYUSUNA MI ATTI?

Müge Anlı ve ekibini şüphe rüzgarına sürükleyen olayda, Dursun Zehir'in öldürülüp su kuyusuna atılabileceği de iddialar arasında yer aldı.

CİNAYETTE PARMAKLARI VAR

Bütün bu yaşananların ardından en son yürüyüş yaparken kameralara yansıyan Zehir olayında sona gelindi. Dursun Zehir'in torunu Kerim Bekar'ın baş şüpheli olduğu olayda, yapılan araştırmalar sonucu Ankara'da yaşayan E.G ve Y.Ş isimli kişilerin olayda parmağı olduğu ortaya çıktı.

BİRLİKTE GÖMMÜŞLER!

Torun Kerim Bekar'ın telefon kayıtlarından sonra çözülen düğümde şüpheliler birbirini suçlamaya başladı. Cinayetin itirafçısı olan Y.Ş., ifade işlemeleri sırasında; Dursun Zehir'in güvenlik kamerasına takıldığı son yerin yakınındaki bir parkta oturduklarını, Zehir'in yanlarına geldiğini, E.G.nin o sırada kendisini arayan kişiye "paketi aldım" şeklinde konuştuğunu söyledi.

Ardından birlikte sahildeki kayalıklara giderek E.G.'nin Dursun Zehir'in kafasına taşla vurarak öldürdüğünü ve Kız Kalesi sahiline birlikte gömdüklerini ifade etti.

E.G. ise verdiği ifadede olayın gerçekleştiği gün Y.Ş.'nin 11.00 sıralarında evden tek başına ayrıldığını, aynı gün saat 16.00-16.30 gibi telaşlı bir şekilde eve döndüğünü söyleyerek Dursun Zehir'i Y.Ş.'yi öldürdüğünü ileri sürdü.

GÖZALTINA ALINDI

Cinayet itirafı karşısında şaşıran torun Kerim Bekar ise önce şüphelileri tanımadığını söylese de itiraf etmek zorunda kaldı. Şüphelilerden Y.Ş.'yi internet kafeden; E.G. ise kumardan tanıdığını söyleyen Bekar, İstanbul'da kaldığı otelde gözaltına alındı.

MÜGE ANLI DURSUN ZEHİR OLAYI NE?

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konu olan Trabzonlu Dursun Zehir'in ailesi, 6 Ekim 2021 günü kızının evinden çıkan 71 yaşındaki yaşlı adamdan bir daha haber alamadıkları gerekçesiyle Müge Anlı'dan ve ekibinden yardım istedi.

Pazar Kirazlık Çay Fabrikası'ndan emekli olduktan sonra memleketi Trabzon'un Araklı ilçesinden ev alarak oraya yerleşen Dursun Zehir, eşinin Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görmesi nedeniyle Rize'nin Pazar ilçesindeki kızının evinde kalmaya geldi.

Rize'de geçtiğimiz yıl 6 Ekim'de hastanede yatan eşini ziyaret etmek için kızının Pazar ilçesindeki evinden çıkan ve bir daha dönmeyen şahıstan haber alınamıyor.

Dursun Zehir'in kaybolmasının ardından telefonunun başka bir şehirden sinyal vermesi öldürüldüğü şüphelerini arttırdı. Şüpheler kızı Fatma Bekar ve torunu üzerinde toplanırken canlı yayında flaş gelişme yaşandı. Komşularının şikayeti üzerine Fatma Bekar canlı yayında ekipler tarafından alındı.