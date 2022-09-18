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Murat Dalkılıç, 16 yaş küçük oyuncu sevgilisi Çağla Boz ile görüntülendi

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Sitare Akbaş'tan sessiz sedasız ayrılan Murat Dalkılıç, kendisinden 16 yaş küçük oyuncu Çağla Boz ile yeni bir aşka yelken açtı. İkili, önceki gece ilk kez görüntülendi. Yeni aşkıyla birlikte görüntü vermek istemeyen Dalkılıç, genç kadını araçla evine gönderirken kendisi de taksiyle uzaklaştı.

Hande Erçel ile evlilik yolunda giden ilişkisini bitiren 39 yaşındaki şarkıcı Murat Dalkılıç, bir süredir aşk yaşadığı Sitare Akbaş ile yollarını ayırdı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan şarkıcı, 23 yaşındaki oyuncu Çağla Boz ile aşk yaşamaya başladı. İkili, önceki gece Armutlu'daki bir mekanda sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenirken görüntülendi.

AYRI ARAÇLARLA UZAKLAŞTILAR

Mekan çıkışında Dalkılıç ve yeni sevgilisi yan yana görüntü vermemek için yoğun çaba sarf etti. Murat Dalkılıç, sevgilisi Çağla Boz'u kendi arabası ile gönderirken kendisi ise mekanın arka kapısından taksi ile kaçtı. Dalkılıç'ın arabasına binen yeni sevgilisi Çağla Boz, görüntülendiği esnada suratını gizledi.

Murat Dalkılıç, 16 yaş küçük oyuncu sevgilisi Çağla Boz ile görüntülendi

FİLM SETİNDE TANIŞTILAR

1999 yılında dünyaya gelen Çağla Boz, oyuncu Tolgahan Sayışman ile birlikte Aynasız adlı filmde rol aldı. Murat Dalkılıç ile Çağla Boz da bu film sayesinde tanışmıştır. Murat Dalkılıç filmin müziklerini yaparken Çağla Boz ile tanışmış ve ikili aşk yaşamaya başlamış.

Murat Dalkılıç, 16 yaş küçük oyuncu sevgilisi Çağla Boz ile görüntülendi

Murat Dalkılıç, 16 yaş küçük oyuncu sevgilisi Çağla Boz ile görüntülendi

Murat Dalkılıç, 16 yaş küçük oyuncu sevgilisi Çağla Boz ile görüntülendi

Murat Dalkılıç, 16 yaş küçük oyuncu sevgilisi Çağla Boz ile görüntülendi

Murat Dalkılıç, 16 yaş küçük oyuncu sevgilisi Çağla Boz ile görüntülendi

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

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