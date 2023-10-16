CHP skeci Güldür Güldür'e damga vurdu! Kemal Kılıçdaroğlu hemen ekibi aradı

Güldür Güldür ekibi, bir skeçte CHP'de seçim süreci yaşanan olayları ele aldı. Skeci çok beğenen ve ekibi arayan Kemal Kılıçdaroğlu, halkın böyle mizahlara ihtiyacının olduğunu ve programı izlemeye geleceğini söyledi.

Kadrosunda ünlü isimlerin yer aldığı Güldür Güldür'ün 14 Ekim'de yayınlanan yeni bölümünde CHP ile ilgili bir skeç yayınlandı. Parti içinde yaşanan olayları konu olan skeci izleyen Kemal Kılıçdaroğlu ise ekibi arayarak çok beğendiğini belirtti.

CHP'DE YAŞANAN OLAYLAR ELE ALINDI

Skeçte "Parti lideriniz nerede?" diye soran karaktere lider masaya vurarak "Buradayım be! Buradayım, buradayım" diye yanıt verdi. Skeçteki karakterin "Partinizin tabelası biraz sağa kaymış" sözleri ile CHP'nin seçim sürecinde yaşanan olaylara gönderme yapıldı. Skeç kısa sürede sosyal medyada da çok konuşanlar arasına girdi.

"KILIÇDAROĞLU SEYRETMEYE GELECEK"

Skeci izleyen Kemal Kılıçdaroğlu ise ekibi aradı. Güldür Güldür Show'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu aradı ve dün akşam yayınladığımız skeçle ilgili 'Eskiden çok yapılıyordu bu şekilde mizah, siyasiler memnuniyetle ve hoşgörü ile karşılıyordu çok değer veriyordu. Şimdi de sizin bu tip hicivlere yer vermeniz çok değerli. Bu mizaha siyasetin, siyasilerin ve en önemlisi halkın ihtiyacı var. Beğenerek izledim ve emeği geçen herkesi kutluyorum ve eğer kabul ederseniz uygun bir zamanda seyretmeye gelmek istiyorum' dedi. Teşekkür ediyoruz ve bekliyoruz."