CHP Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu, mal varlığını açıkladı

Uzun yıllardır rol aldığı projelerdeki başarısıyla adından söz ettiren ve geçtiğimiz aylarda siyasete atılarak CHP Etimesgut Belediyesi Başkan Adayı olan Erdal Beşikçioğlu, mal varlığını sıraladı.

Sosyal medya hesabından "Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Tüm mal varlığım, devlet memuriyetim (Devlet Tiyatroları), Tatbikat Sahnesi ile uzun yıllar emek verdiğim sinema ve dizi filmlerden sağladığım birikimle edinilmiştir" diye açıklama yapan Beşikçioğlu'nun mal varlığı beyanı şu şekilde: