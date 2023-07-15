Charlize Theron'un evlat edindiği oğlunun cinsiyet değiştirme kararı alması tepki çekti

Oscar sahibi oyuncu Charlize Theron'un 7 yaşındaki oğlu Jackson, cinsiyet değiştirme kararı aldı. Oğluna kız çocuğu kıyafetleri giydirmeye başlayan şarkıcı, bu kararından dolayı bir kez daha gündem oldu ve tepkiler beraberinde geldi.

Ünlü Oscar sahibi oyuncu Charlize Theron,2012 senesinde şu anda 11 yaşında olan Jackson'ı, 2015'te ise August'ı evlat edinmişti. Geçtiğimiz senelerde bir açıklama yaparak 7 yaşındaki çocuğunun cinsiyet değiştirme kararı aldığını söyleyen oyuncu, oğluna kız çocuğu kıyafetleri giydirmeye başlamıştı. Bu kararından dolayı tepki çeken oyuncu, bir kez daha sosyal medyada gündem oldu.

KIYAFET TERCİHİNİ DEĞİŞTİRDİ

Başarılı oyuncu, 2019 yılında ortaya çıkan haberlerin ardından oğlu Jackson'ın henüz 3 yaşındayken "Ben erkek değilim" dediğini açıklamıştı. Oğlunun kararından dolayı kız çocuğu kıyafetleri giydirmeye başlayan oyuncu, bu kararından dolayı tepki çekmiş ve eleştirilere "Bu benim karar verebileceğim bir şey değil" yanıtını vermişti.

TEPKİ ÇEKTİ

O dönem bu kararından dolayı tepki çeken dünyaca ünlü oyuncu, bir kez daha sosyal medyada gündem oldu. Oyuncuyu çocuklarının kararından dolayı eleştiren kullanıcılar "Çocuklarla oyuncak gibi oynuyor" diyerek tepki gösterdi. Bir kısım da oyuncuyu çocuklarının kararına saygı duyduğu için tebrik etti.