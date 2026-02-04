Haberler

Chappell Roan'dan cesur elbisesine gelen yorumlara yanıt: Abartılacak bir şey yok

Güncelleme:
2026 Grammy Ödülleri'nde giydiği bordo renkli, transparan ve göğüslerini tamamen açıkta bırakan elbisesiyle çok konuşulan şarkıcı Chappell Roan eleştirilere esprili bir dille yanıt verdi. Roan, 'Gülüyorum çünkü bunun o kadar da çılgın bir kıyafet olduğunu düşünmüyorum. Aksine çok havalı ve tuhaf' dedi.

2026 Grammy Ödülleri'nin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Chappell Roan, kırmızı halıda tercih ettiği bordo renkli, transparan ve göğüslerini tamamen açıkta bırakan elbisesiyle çok konuşuldu. Kıyafeti fazla iddialı bulan eleştiriler üzerine sessiz kalmayan Roan, tartışmalara doğrudan kendi açıklamasıyla yanıt verdi.

INSTAGRAM'DAN ESPRİLİ YANIT

27 yaşındaki pop yıldızı, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafların ardından gelen yorumlara esprili bir dille karşılık verdi. Roan, "Gülüyorum çünkü bunun o kadar da çılgın bir kıyafet olduğunu düşünmüyorum. Aksine çok havalı ve tuhaf. Sadece özgür iradeni kullanmanı tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.

"KENDİMİ İYİ HİSSETTİM" MESAJI

"Pink Pony Club" şarkısıyla tanınan şarkıcı, Grammy kırmızı halısında şalını çıkararak verdiği pozlarla dikkat çekmişti. Kıyafetinin bilinçli bir tercih olduğunu vurgulayan Roan, eleştirilere rağmen kendini iyi hissettiğini dile getirdi.

HAYRANLARINDAN DESTEK GELDİ

Roan'ın açıklamaları kısa sürede binlerce etkileşim alırken, çok sayıda hayranı ünlü şarkıcıya destek mesajları paylaştı. Sosyal medyada yapılan yorumlarda Roan'ın tarzı "özgün" ve "cesur" olarak nitelendirildi.

