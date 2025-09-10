Haberler

Ceyhun Mengiroğlu hakkında şok iddia: Borçlarla Bali'ye kaçtı

Ünlü oyuncu Ceyhun Mengiroğlu'nun milyonlarca liralık borç aldıktan sonra eşi Sena Mengiroğlu ile Bali'ye gittiği öne sürüldü. 5 milyon lira kredi, 1,5 milyon liralık kredi kartı harcaması ve piyasadan 10 milyon TL borç iddialarıyla gündeme gelen Mengiroğlu'na alacaklıların uzun süredir ulaşamadığı belirtiliyor.

Ünlü oyuncu Ceyhun Mengiroğlu'nun yüklü miktarda borç aldıktan sonra eşiyle birlikte Bali'ye gittiği öne sürüldü.

Televizyon dizilerindeki rolleriyle tanınan oyuncu Ceyhun Mengiroğlu hakkında çarpıcı iddialar ortaya atıldı. İddiaya göre Mengiroğlu, önce çeşitli bankalardan 5 milyon lira kredi çekti, ardından da 1,5 milyon liralık kredi kartı harcaması yaptı. Bununla da yetinmeyen oyuncunun, "yatırım yapacağım" diyerek piyasadan yaklaşık 10 milyon TL daha borç aldığı öne sürülüyor.

BALİ'DE TATİL GÖRÜNTÜLERİ

Hürriyet'in haberine göre, tüm bu gelişmelerin hemen ardından Mengiroğlu'nun eşi Sena Mengiroğlu ile birlikte Bali'ye gittiği iddia edildi. Sosyal medyada çiftin sık sık tatil fotoğrafları paylaştığı, hatta iki hafta önce dahi birlikte pozlarını yayımladıkları görüldü.

ALACAKLILAR ULAŞAMIYOR

Alacaklıların uzun süredir Mengiroğlu'na ulaşamadığı, oyuncunun adresinde bulunamadığı ve telefon hattının kapalı olduğu belirtiliyor.

SENA MENGİROĞLU'NDAN ŞAŞIRTAN AÇIKLAMA

Alacaklıların yöneldiği bir diğer adres ise eşi Sena Mengiroğlu oldu. Ancak iddialara göre Sena Mengiroğlu'nun telefonda, "Biz ayrıldık. Ceyhun'un nerede olduğunu bilmiyorum. Beni bir daha aramayın!" dediği öne sürüldü.

CEYHUN MENGİROĞLU'NUN ROL ALDIĞI DİZİLER

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

İyi yapmış herkesin idolüde o zaten.

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
