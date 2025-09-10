Ceyhun Mengiroğlu hakkında şok iddia: borçlarla Bali'ye kaçtı

Ünlü oyuncu Ceyhun Mengiroğlu'nun yüklü miktarda borç aldıktan sonra eşiyle birlikte Bali'ye gittiği öne sürüldü.

Televizyon dizilerindeki rolleriyle tanınan oyuncu Ceyhun Mengiroğlu hakkında çarpıcı iddialar ortaya atıldı. İddiaya göre Mengiroğlu, önce çeşitli bankalardan 5 milyon lira kredi çekti, ardından da 1,5 milyon liralık kredi kartı harcaması yaptı. Bununla da yetinmeyen oyuncunun, "yatırım yapacağım" diyerek piyasadan yaklaşık 10 milyon TL daha borç aldığı öne sürülüyor.

BALİ'DE TATİL GÖRÜNTÜLERİ

Hürriyet'in haberine göre, tüm bu gelişmelerin hemen ardından Mengiroğlu'nun eşi Sena Mengiroğlu ile birlikte Bali'ye gittiği iddia edildi. Sosyal medyada çiftin sık sık tatil fotoğrafları paylaştığı, hatta iki hafta önce dahi birlikte pozlarını yayımladıkları görüldü.

ALACAKLILAR ULAŞAMIYOR

Alacaklıların uzun süredir Mengiroğlu'na ulaşamadığı, oyuncunun adresinde bulunamadığı ve telefon hattının kapalı olduğu belirtiliyor.

SENA MENGİROĞLU'NDAN ŞAŞIRTAN AÇIKLAMA

Alacaklıların yöneldiği bir diğer adres ise eşi Sena Mengiroğlu oldu. Ancak iddialara göre Sena Mengiroğlu'nun telefonda, "Biz ayrıldık. Ceyhun'un nerede olduğunu bilmiyorum. Beni bir daha aramayın!" dediği öne sürüldü.

CEYHUN MENGİROĞLU'NUN ROL ALDIĞI DİZİLER

Borç ve Bali tatili iddialarıyla gündeme gelen Ceyhun Mengiroğlu, bugüne kadar birçok popüler dizide rol aldı. Son olarak 2022 yılında Yasak Elma dizisinde Ekin Önder karakterini canlandıran oyuncu, 2021'de İkimizin Sırrı'nda Emir Karahun, 2020'de Maria ile Mustafa'da Görkem, 2019'da ise Payitaht Abdülhamid'de Mehmet Celaleddin olarak ekranlarda yer aldı. 2017'de Rüya dizisinde Bulut Giray, 2016'da Paramparça dizisinde Deniz/Ceyhun, 2015'te ise Adı Mutluluk