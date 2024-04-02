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Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın boşanma nedeni ortaya çıktı! Gönlünü oyuncuya kaptırmış

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2015 yılında nikah masasına oturan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak çifti geçtiğimiz sene boşandı. Ayrılık kararıyla herkesi şaşkına çeviren çiftten Şakrak'ın neden boşanmak istediği ortaya çıktı.

İLİŞKİLERİNİ GİZLİ TUTUYORLAR

Temiz Magazin'de yer alan habere göre, evliyken Maviye Sürgün dizisinin çekimleri için bir süre evinden uzaklaşan Şakrak'ın sette tanıştığı Esra Akpınar ile yakınlaştığı için Düvenci'ye boşanmak istediğini söylediği ileri sürüldü. Düvenci'nin boşanmayı kabul etmesiyle çift evliliklerini sonlandırdı.

Menajerlik ve oyunculuk yapan Esra Akpınar ile Bülent Şakrak'ın görüşmeye devam ettiği ancak ilişkilerini basından uzak tutmayı tercih ettikleri de konuşulanlar arasında.

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın boşanma nedeni ortaya çıktı! Gönlünü oyuncuya kaptırmış

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın boşanma nedeni ortaya çıktı! Gönlünü oyuncuya kaptırmış

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'ın boşanma nedeni ortaya çıktı! Gönlünü oyuncuya kaptırmış

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Ecem Altan
Ecem Altan
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Maviye Sürgün Bülent Şakrak Ceyda Düvenci Magazin Yaşam Haberler

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Yorumlar (3)

Nihat Uyar:

Sosyal Medya da "mutluluktan yıkılıyoruz" imajı veren çiftlerimize bir yenisi daha eklenmiş oldu..

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1
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Gjerj Kastoroiti:

bize ne

7
0
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Aykut Kalanoğlu:

Eşler etrafa gülerek pozlar veriyorlarsa yada bir yerlerde yüzlerin de tebessüm sırıtarak çok mutluyuz gibilerden sürekli sarmaş dolaş gezip hava atıyorlarsa bilin ki evde birbirlerini yiyorlardır tencereler tavalar havada uçuyordur ! böylelerini çok gördüm etrafımda hepsinin de sonları hep ayrılık olmuştur maalesef !

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0
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