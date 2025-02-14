Ceyda Düvenci ile Güçlü Mete'den aşk pozları: Hayat hediyem

Geçtiğimiz yaz Bülent Şakrak ile sekiz yıllık evliliğini bitiren ünlü oyuncu Ceyda Düvenci, Ebru Cündübeyoğlu ile 19 yıllık evliliğini bitiren Güçlü Mete ile aşk yaşamaya başlamıştı. Ünlü çiftten Sevgililer Günü paylaşımı geldi.

Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci, geçtiğimiz yıl meslektaşı Bülent Şakrak ile sekiz yıllık evliliğini bitirmişti. Radyocu Güçlü Mete ise oyuncu Ebru Cündübeyoğlu ile 19 yıllık evliliğini 2022 yılında sonlandırmıştı.

SEVGİLİLER GÜNÜ PAYLAŞIMI GELDİ

Güçlü Mete ile Ceyda Düvenci, yeni bir aşka yelken açmış ve bu aşk magazin gündemine damgasını vurmuştu. Aylardır birlikte olan çift, sosyal medya hesaplarından Sevgililer Günü paylaşımı yaptı.

Ceyda Düvenci, sevgilisi ile dün geceki davetten çekilen bir fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"HAYAT HEDİYEM"

Sevgi dolu dünyama bin şükür… Sevgisiz nefes alamam… Nefesim bol… Şükür… Sevgilim, çocuklarım, en büyük şansım… Sevgi günümüz kutlu olsun… Güçlü Mete... Hayat hediyem…"

Güçlü Mete ise Düvenci ile paylaştığı fotoğraflarına şu notu düştü:

"İlk sevgililer günümüz kutlu olsun sevgilim. Seni çok seviyorum, iyi ki"