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Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliğini bitiren Bülent Şakrak, doğayla iç içe yaşamaya başladı

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Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliğini bitiren Bülent Şakrak şehirden uzakta doğayla iç içe yaşamaya karar verdi. Ünlü oyuncu tiny house'a yerleşerek kendine minimal bir yaşam kurdu.

Uzun bir süredir boşanma iddiasıyla gündeme gelen Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci çifti, geçtğimiz Temmuz'da 8 yılık evliliklerini tek celsede bitirdi. Boşandıktan bir süre sonra ünlü oyuncu doğayla iç içe yaşamaya karar verdi.

İSTANBUL'UN KALABALIĞINDAN KAÇTI

Boşanmanın ardından "Ceyda iyi, çocuklar iyi. Hayat bu; boşanma var, ölüm var. Önemli olan her şeyin yolunda olması. Herkesin keyfi yerinde" diyerek özel hayatına dair ilk kez konuşan Şakrak İstanbul'un kalabalığından kaçarak doğaya sığındı.

Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliğini bitiren Bülent Şakrak, doğayla iç içe yaşamaya başladı

DOĞANIN İÇİNDE BİR YAŞAM

Şakrak, tiny house tarzı bir eve taşındı ve burada doğayla iç içe sakin ve minimal bir hayat yaşıyor. Evinin her detayıyla kendisi ilgilenen ünlü oyuncu minimal yaşamından zaman zaman paylaşımlar yapıyor.

Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliğini bitiren Bülent Şakrak, doğayla iç içe yaşamaya başladı

Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliğini bitiren Bülent Şakrak, doğayla iç içe yaşamaya başladı

Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliğini bitiren Bülent Şakrak, doğayla iç içe yaşamaya başladı

Ceyda Düvenci ile 8 yıllık evliliğini bitiren Bülent Şakrak, doğayla iç içe yaşamaya başladı

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Haberler.com - Magazin

Ceyda Düvenci Bülent Şakrak Magazin Haberler

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