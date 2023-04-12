Ceyda Düvenci, 8 yıllık eşi Bülent Şakrak'la boşanacağı iddiasını yalanladı: Gayet mutluyuz

6 aydır bir dizi çekimi için Selimiye'de olan Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci çiftinin boşanacağı iddia edildi. 4 aydır boşanma iddiasıyla gündeme gelen çiftten Düvenci, ayrılık söylentisini kesin bir dille yalanlayarak "Biz gayet mutlu bir çiftiz. Hiçbir sorun yok" dedi.

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak çifti 2015 yılında nikah masasına oturdu. Bir erkek çocukları bulunan çiftin 4 ay önce boşanma kararı aldığı ileri sürüldü. Haklarında ayrılık iddialarına sessiz kalan çiftten beklenen açıklama geldi.

"BİZ GAYET MUTLU BİR ÇİFTİZ"

İkilinin bir süredir çift terapistine gittiği ancak ayrılık kararlarından vazgeçmedikleri ileri sürüldü. Son iddianın ardından Instagram hesabından video yayınlayarak ayrılık iddiasını yalanlayan Düvenci, "Artık sessiz kalmamak gerektiğini fark ettim. Bugün yine saçma sapan haberler çıkmış… O kadar zor zamanlardan geçiyoruz ki, böyle şeylere cevap vermemek gerektiğini düşünen bir taraftaydı. Yaşadığımız hayat belli, ne olduğumuz belli, ne yaptığımız belli ama bakıyorum bunun sonu gelmiyor. Hemen minicik bir açıklama yapmak istiyorum. Biz gayet mutlu bir çiftiz. Hiçbir sorun yok… Hani düşündüğünüz gibi durumlar söz konusu bile değil… Ağzıma bile almak istemediğim durumlar" dedi.

"6 AYDIR YOĞUN BİR PROJEDE OLDUĞU İÇİN BİRBİRİMİZİ ÇOK GÖREMİYORUZ"

Şakrak'ın Maviye Sürgün isimli dizi çekimi için 6 aydır Selimiye'de olduğunu ve çok sık görüşemediklerini söyleyen Düvenci, "Tabii ki evliliğin içinde anlaşamadığımız günler olur, anlaştıkça daha da güçlenirsiniz ama şöyle durum var. Bülent Selimiye'de 6 aydır dizi çekiyor. Haftada bir gün zor zar zor geliyor, çok yorgun oluyor… Çok yoğun bir projenin içinde 6 aydır ve o yüzden bizi çok göremiyorsunuz birlikte açıkçası ama aslında gören de görüyor" ifadelerini kullandı.

"MUTSUZLUK HİKAYELERİ YAZMAYALIM"

Paylaştığı "Misafirhane" şiirini çok sevdiği için yayınladığını ifade eden Düvenci, sözlerine şöyle devam etti: "Misafirhane şiiri benim en sevdiğim şiir… Gerçekten hayatımın şiiri… Tamamen duygularla alakalı bir şey artık… Başta gülüyorduk 'Ne gerek var bunlara cevap vermenin, bir sürü sıkıntı stresi var" deyip… Bugün de bunu kendi kendime yapıyorum. Bülent gece sabaha kadar çalıştı ve şu an uyuyor Selimiye'de… Ben duramadım bunu söylemek istedim. Mutluluklarla mutlu olalım ne olursunuz? Mutsuzluk hikayeleri yazmayalım."