Çetin Altay, dört yıl önce kaybettiği annesinin ölüm nedenini ilk kez açıkladı

Çetin Altay, dört yıl önce kaybettiği annesinin ölüm nedenini ilk kez açıkladı
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Çetin Altay, dört yıl önce kaybettiği annesinin ölüm nedenini ilk kez açıkladı
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Annesini 2021 yılında kaybeden oyuncu Çetin Altay, sirozun yalnızca alkolle ilişkilendirilmemesi gerektiğini belirterek hastalığın ailesinde genetik olduğunu ve annesi Sadiye Altay'ın bu nedenle hayatını kaybettiğini ilk kez açıkladı.

Oflu Hoca'nın Şifresi', 'Sümela'nın Şifresi', 'Bana Bir Soygun Yaz' gibi filmlerle şöhreti yakalayan Çetin Altay, Haberler.com stüdyosunda Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu Haber Bahane programına konuk oldu. Altay, 2021 yılında kaybettiği annesinin ölüm nedenini ilk kez kamuoyuyla paylaştı. Altay, annesinin siroz hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiğini belirterek hastalığın ailesinde genetik olarak bulunduğunu ifade etti.

Çetin Altay, dört yıl önce kaybettiği annesinin ölüm nedenini ilk kez açıkladı

"BİZİM AİLEDE İRSİ"

Altay, yaptığı açıklamada sirozun yalnızca alkolle ilişkilendirilmemesi gerektiğine dikkat çekti. Hastalığın ailesinde yaygın olduğunu sonradan öğrendiğini söyleyen Altay, "Babamda da vardı. Sonra aile büyüklerinden öğrendim ki anneannemde ve başka akrabalarda da görülmüş," dedi. Bu bilgiyi öğrendikten sonra kendisinin de sağlık kontrollerine başladığını dile getiren Altay, düzenli taramalar yaptırdığını belirtti.

Çetin Altay, dört yıl önce kaybettiği annesinin ölüm nedenini ilk kez açıkladı

Sirozun yalnızca alkolle değil, çevresel ve beslenme faktörleriyle de ilişkili olabileceğini vurgulayan Altay, "Marangoz gibi tozlu ortamlarda çalışanlar, rutubetli evlerde uzun süre yaşayanlar, dengesiz beslenen kişilerde de bu hastalık görülebiliyor. Annem abur cubura çok düşkündü. Şekerlemeler, çikolatalar... Hepsini tüketirdi," ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

seçimlerde adaylığa hevesli değilmişmişmiş

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