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Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si son haliyle Hadise'ye benzetildi: Valla tıpatıp aynısı

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Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si son haliyle Hadise'ye benzetildi: Valla tıpatıp aynısı

Cennet Mahallesi'nde canlandırdığı Ayşe rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Belemir Temizsoy'un yıllar sonraki hali olay oldu. Şu sıralar 26 yaşında olan güzel oyuncu için "Tıpatıp Hadise'ye benziyor valla" yorumları yapıldı.

Ülkemizde bir dönemin en çok izlenen dizilerinden biri de Cennet Mahallesi oldu. Final tarihinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen vazgeçilmezler arasında yer alan Cennet Mahallesi'nin oyuncularının son halleri de zaman zaman gündem oluyor. Bu sefer ise dizinin Ayşe'si Belemir Temizsoy'un son hali gündem oldu.

Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si son haliyle Hadise'ye benzetildi: Valla tıpatıp aynısı

"TIPATIP BENZİYOR VALLA"

26 yaşındaki Belemir Temizsoy son haliyle ağızları açık bıraktı. Belemir Temizsoy'u görenler 'Hadise' sandı. Sosyal medya kullanıcıları, genç oyuncunun fotoğrafına ilişkin "Tıpatıp Hadise'ye benziyor valla", "Maşallah", "Çok güzel olmuş" gibi yorumlarda bulundu.

İşte Ayşe'nin son hali:

Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si son haliyle Hadise'ye benzetildi: Valla tıpatıp aynısı

Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si son haliyle Hadise'ye benzetildi: Valla tıpatıp aynısı

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