Cem Yılmaz, Ezgi Mola'yı Instagram'da takipten çıkardı

Erşan Kuneri'nin 2. sezon çekimlerine başlayan Cem Yılmaz, daha önce dizide birlikte rol aldığı Ezgi Mola'yı sosyal medya hesabından takipten çıkardı. Hamileliğinden dolayı dizide rol alamayacak olan Mola ise Yılmaz'ı takip etmeye devam ediyor.

Başarılı komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından daha önce Erşan Kuneri dizisinde birlikte rol aldığı Ezgi Mola'yı sildi. Yılmaz'ın bu kararının nedeni bilinmez de Mola, komedyeni takip etmeye devam ediyor.

NEDENİ BİLİNMİYOR

Hem yönetmenliğini hem başrol oyunculuğunu yaptığı Erşan Kuneri dizisinin 2. sezon çekimlerine başlayan Cem Yılmaz, son hamlesiyle adından söz ettirdi. Yılmaz, şimdilerde 6 aylık hamile olduğu için projelerde yer almayan Ezgi Mola'yı Instagram'dan sildi. Konuyla ilgili taraflardan bir paylaşım gelmezken Yılmaz'ın neden böyle bir karar aldığı merak konusu oldu.

ERŞAN KUNERİ'NİN YENİ SEZONUNDA İLK KARE GELDİ

Ezgi Mola ve Uraz Kaygılaroğlu'nun yer almadığı Erşan Kuneri'nin 2. sezonunda kadroya Bora Akkaş, Ahsen Eroğlu, Şükran Ovalı ve Bige Önal dahil oldu. 4 gün önce Instagram hesabından setten ilk fotoğrafı paylaşan Cem Yılmaz, "Erşan Kuneri 2. sezon ilk foto 1984" notunu düştü.