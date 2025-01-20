Celal Şengör'den Neşet Ertaş için tepki çeken sözler! 'Hiç duymadım, kimdir bilmiyorum'

Prof. Dr. Celal Şengör, Neşet Ertaş için "Kimdir bilmiyorum, daha önce hiç duymadım" dedi. Şengör'ün bu açıklaması büyük tepki çekti.

Celal Şengör, gazeteci Özlem Gürses'in YouTube kanalına konuk oldu. Şengör, Gürses'in "Hiç türkü dinler misiniz?" sorusuna "Rumeli türküleri dışında türkü dinlemem" yanıtını verdi. Gürses'in "Neşet Ertaş'ı da mı dinlemediniz?" sorusu üzerine ise "Hayır, kendisini hiç tanımıyorum. Adını duymadım" dedi.

Cevap karşısında çok şaşıran Gürses, "Burası kesilmeli bence hocam, yoksa Neşet Ertaş'ı duymadınız diye çok eleştirirler sizi" diye karşılık verdi.

Gürses'in bu tepkisine "Duymadım, ne yapayım? Niye kesiyorsun? Dürüst olmak lazım" şeklinde yanıt veren Celal Şengör, sosyal medyada kısa süre içinde büyük tepki çekti.