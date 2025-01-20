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Celal Şengör'den Neşet Ertaş için tepki çeken sözler! "Hiç duymadım, kimdir bilmiyorum"

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Prof. Dr. Celal Şengör, gazeteci Özlem Gürses'in YouTube kanalındaki programında Neşet Ertaş'ı tanımadığını ve adını daha önce hiç duymadığını söyledi. Bu sözler, sosyal medyada büyük tartışma yarattı.

Prof. Dr. Celal Şengör, Neşet Ertaş için "Kimdir bilmiyorum, daha önce hiç duymadım" dedi. Şengör'ün bu açıklaması büyük tepki çekti.

Celal Şengör, gazeteci Özlem Gürses'in YouTube kanalına konuk oldu. Şengör, Gürses'in "Hiç türkü dinler misiniz?" sorusuna "Rumeli türküleri dışında türkü dinlemem" yanıtını verdi. Gürses'in "Neşet Ertaş'ı da mı dinlemediniz?" sorusu üzerine ise "Hayır, kendisini hiç tanımıyorum. Adını duymadım" dedi.

Cevap karşısında çok şaşıran Gürses, "Burası kesilmeli bence hocam, yoksa Neşet Ertaş'ı duymadınız diye çok eleştirirler sizi" diye karşılık verdi.

Celal Şengör'den tepki çeken Neşet Ertaş açıklaması! 'Hiç duymadım, kimdir bilmiyorum'

Gürses'in bu tepkisine "Duymadım, ne yapayım? Niye kesiyorsun? Dürüst olmak lazım" şeklinde yanıt veren Celal Şengör, sosyal medyada kısa süre içinde büyük tepki çekti.

Celal Şengör'den Neşet Ertaş için tepki çeken sözler!
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (16)

Haber YorumlarıHalit:

neşet ertaş değeri eksilmedi amma hoca eksildi

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Haber YorumlarıÜmit Özdemir:

gereksiz herif

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıRecep Çakır:

Aklınca küçümsúyor Yalan konuşuyor

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Haber YorumlarıTalip Kabaoglu:

Neşet baba bu toprakların çocuğu sende buraların çocuğu olsaydın bilirdin

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıMurat Kaya:

Bu okumuş cahil tayfa ne içiyor acaba ve hangi ülkede yaşıyorlar?

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Haber YorumlarıSerdal Şimşek:

Kendini meşhur etmeye çalışan biri galiba zaten siz Neşet Ertaşı tanıyorum deseydiniz şaşardım papyonlu kişiler tanımaz tanımasında.

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Haber YorumlarıNurdan Özdemir:

Doğru bu seviyeye gelmek kolay değil!!!

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Haber YorumlarıSerdal Şimşek:

Ülkemizde eğitimin geldiği yer Buyrun ..

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Haber Yorumlarımrscoffee null:

mozarti sor hemen bilir nede olsa hemşerisi. memleketine yabancı insan.

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Haber Yorumlarıorhan eren:

Ahu gözlerini sevdiğim dilber Sana bir sözüm var diyemiyorum Sırrımı ellere veremiyorum Derdimi ellere diyemiyorum. Neset Baba.

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