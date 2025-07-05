Çarpıcı iddia: Ece Erken hem Erdal hem kardeşi Erdinç Acar'la aşk yaşadı

Gökay Kalaycıoğlu ve Hakan Solaker'in sunduğu Magazin Bahane programına bu hafta konuk olarak gazeteci Burhan Akdağ da yer aldı. Programda Ece Erken'in Acar ailesiyle yaşadığı aşk ilişkileri yeniden gündeme geldi. Erken'in yıllar önce Erdal Acar'la yaşadığı ilişkinin, iş insanının evliliğini bitirdiği öne sürüldü. Bu ilişkinin ardından Erken'in bu kez Erdinç Acar'la anılmaya başlaması, magazin kulislerinde "aynı aileden iki kardeşle aşk" tartışmalarını beraberinde getirdi. Gündeme gelen iddialar, sadece magazin değil, toplumun aile algısı üzerinde de geniş yankı uyandırdı.

ECE ERKEN'İN AŞKI SAHİPLENMESİ TAKDİR TOPLADI

Sinan Akçıl ile yaşadığı ilişkiyle yeniden gündeme gelen Ece Erken, üç yıl önce eşini kaybetmişti. Yeni bir ilişkiye başlaması bazı çevrelerde eleştirilse de Erken'in "Mutlu olmak için ne kadar beklemeliyim?" açıklaması dikkat çekti. Programda, bu açıklama üzerine Erken'in cesur bir duruş sergilediği ve eleştirileri göze alarak aşkını sahiplenmesinin "delikanlıca" bulunduğu ifade edildi. Öte yandan, Sinan Akçıl'ın geçmiş ilişkilerinde genellikle kaçan ve inkâr eden taraf olduğu da vurgulandı.

SİNAN AKÇIL'IN KAÇAN TAVIRLARI GÜNDEME GELDİ

Burhan Akdağ, Sinan Akçıl'ın Burcu Kıratlı ile iki kez evlenip ayrıldığı ilişkisinde de benzer bir tutum sergilediğini belirtti. Akdağ'a göre Akçıl, evlilik hayatına tahammül edemeyen biri olarak öne çıkıyor ve bu da ilişkilerinde sürdürülebilirliği zorlaştırıyor.

ECE ERKEN'İN GEÇMİŞ AŞKLARI YENİDEN GÜNDEMDE

Programda Ece Erken'in geçmişte adı anılan ilişkileri de masaya yatırıldı. Mahsun Kırmızıgül ile bir dönem aşk yaşadığı belirtilen Erken'in, daha sonra Erdal Acar ile olan ilişkisi nedeniyle Acar'ın eşi Sinem'le evliliğinin sona erdiği öne sürüldü. İddialara göre, Erdal Acar ile ayrılığın ardından bu kez Ece Erken'in ismi kardeşi Erdinç Acar'la anılmaya başlandı.

KARDEŞLER ARASI AŞK İDDİASI: TOPLUMUN ALGISI TARTIŞILDI

Burhan Akdağ, 2000'li yılların başında Ece Erken'in ağabey Erdal Acar'la yaşadığı ilişkiyi hatırlatarak, daha sonra kardeşi Erdinç Acar'la da ilişki yaşadığına dair kulislerde konuşulanları gündeme taşıdı. "Erdal Acar ve Ece Erken ilişkisi ortaya çıktıktan sonra Sinem ile evliliği sona erdi. Ardından Erdal ve Ece ayrıldı. Bu sefer Ece'nin ismi Erdinç Acar'la anıldı," diyen Akdağ, bu durumun toplumsal algı açısından da tartışmalı bir yere sahip olduğuna dikkat çekti.

İDDİALAR KANITLANMADI, ANCAK MAGAZİN DÜNYASI KARIŞTI

Programda dile getirilen bu iddiaların kesin olarak kanıtlanmadığı belirtilse de, Ece Erken'in Acar kardeşlerle olan ilişkileri, toplumun aile yapısı algısı açısından geniş bir tartışma alanı doğurdu. Ayrıca Erdal Acar'ın eşi Emel'in, bu ilişki nedeniyle evliliğini bitirdiği iddiası da kadınların ilişkilerde karar alma gücü bağlamında değerlendirildi.